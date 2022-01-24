即時財經新聞

恒指收市跌309點 科指連跌2日 北水連續第14日流入

文章日期：2022年1月24日 16:19

美期升亞股普跌，港股亦不例外，在「ATM」拖累大市之下，恒指今早低開272點後全日保持跌勢，開市後曾跌最多394點，其後反覆收窄，午後曾收窄跌幅至跌170點，全日高低波幅225點。建行（0939）、匯控（0005）、中移動（0941）逆市撐市。科指連跌2日，累計跌193.08點。

恒指收市跌309點或1.24%，報24656點，成交金額1243億元，較上日減少19.37%；國指跌129點或1.47%，報8658點。恒生科技指數收報5703點，跌2.84%。

藍籌24隻升，39隻下跌，1隻無升跌。百威（1876）升2.37%，收報21.6元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌7.46%，收報150.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報82.5元，升0.12%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報282.6元，跌8.48%。

恒指位24570點，曾跌穿100天線(24594.88點)，科指今早跌穿，並全日低於10天線(5762.22點)。

北水南下合計淨流入26.69億元，較上日增加31.12%，連續第14日流入，累計流入384.2億元，對上一次連續14日淨流入是2021年12月13日。南水北上合計淨流入34.52億元人民幣，較上日減少60.58%，連續第7日流入，累計流入329.31億元。

午後消息股表現

舜宇（2382）據報參與三星A23 5G相機模塊早。收報208.4元，跌0.38%。

卓悅（0653）清盤案，雙方達成和解，法官頒令撤銷呈請清盤。收報0.169元，升0.6%。

中國建築興業（0830）發盈喜，料去年純利升至少45%。收報1.76元，跌1.68%。

今早及隔晚消息股表現

協鑫新能源（0451）料虧損減少逾半。見52周低0.197元，收報0.197元，跌3.9%。

保利協鑫能源（3800）發盈喜，轉虧為盈賺50億。收報2.53元，升2.43%。

萬科海外（1036）約2.9億售英國物業。收報2.56元，升8.47%。

華寶（0336）：主席兼CEO及控股股東，涉違法並接受立案調查，股價挫逾75%。見52周低3.5元，收報4.86元，跌66.53%。

禹洲（1628）成功交換4.53億美元票據，冀啟動剩餘票據交換要約。收報0.71元，升1.43%。

中移動（0941）獲母公司增持A股，稱年內將斥30億至50億增持。收報52.3元，升2.05%。

雅居樂（3383）18.4億人幣售廣州地產合營股權予中海外。收報4.52元，升7.36%。中海外（0688）收報23.45元，無升跌。

國泰（0293）12月載客量增1.3倍，料全年虧損減少逾71%，蝕56至61億元。收報6.59元，無升跌。

復星醫藥（2196）獲授權生產新冠治療口服藥物。收報34.6元，跌5.21%。

恒大（3333）兩執董辭任，恒大汽車（0708）、中國信達（1359）高層入局。另，REDD：廣東省擬3月前公布恒大債務重組框架。恒大收報3.84元，跌2.54%。恒汽收報3.84元，跌2.54%。

先瑞達（6669）料去年淨利潤倍增。收報11.48元，升5.13%。

長城汽車（2333）去年全年純利67.8億人幣，同比增逾26%。收報23.3元，跌6.61%。

康龍化成（3759）盈喜，料去年淨利潤最多增46%。收報115.9元，升2.93%。

世茂（0813）10.6億人幣售上海黃浦路地皮，變現所得九成用於還債。收報6.17元，升0.16%。

新東方（9901）發盈警，K-9學科類培訓服務終止拖累中期最多蝕9億美元。創上市新低，見12.2元，收報12.48元，跌5.6%。

港交所（0388）旗下LME行政總裁張柏廉4月離任，馮恩霖5月接任代理行政總。收報473.4元，跌1.54%。

精熙國際（2788）私有化在即，David，Webb倡股東支持每股0.999元報價。創52周高，見0.98元，收報0.97元，無升跌。

國泰君安（2611）料去年淨利潤增近35%。收報12.2元，跌0.81%。

吉利（0175）澄清非與雷諾在韓國推新車型的訂約方。收報18.76元，跌3.5%。

中石化油服（1033）料去年淨利潤升逾1.2倍。收報0.68元，無升跌。

中國動向（3818）上季同店銷售跌最多兩成。收報0.69元，無升跌。

思摩爾（6969）發盈喜，料去年多賺逾一倍。收報36.75元，升0.41%。

破頂股表現

破頂股包括，亞信科技（1675）創上市新高，見14.9元，收報14.18元，跌1.12%；郵儲銀行（1658）創上市新高，見6.53元，收報6.41元，跌0.31%；遠洋集團（3377）創52周高，見2.25元，收報2.24元，升9.8%；天倫燃氣（1600）創52周高，見9.59元，收報9.41元，升3.29%；中銀香港（2388）創52周高，見30.15元，收報30元，升0.17%；交行（3328）創52周高，見5.28元，收報5.24元，跌0.19%；神華（1088）創52周高，見21.45元，收報21.15元，無升跌；兗煤（1171）創52周高，見19.48元，收報18.84元，跌0.53%；信星鞋業（1170）創52周高，見1.07元，收報1.01元，跌1.94%；維珍妮（2199）創52周高，見7.68元，收報7.2元，升1.41%。

破底股方面

破底股包括，中駿商管（0606）創上市新低，見2.93元，收報2.96元，跌1.99%；當代置業（1107）創上市新低，見0.163元，收報0.171元，升0.59%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.53元，收報0.55元，跌1.79%；新東方（9901）創上市新低，見12.2元，收報12.48元，跌5.6%；思考樂教育（1769）創上市新低，見1.03元，收報1.05元，跌2.78%；青瓷遊戲（6633）創上市新低，見7.01元，收報7.3元，跌4.58%；興瀘水務（2281）創上市新低，見0.9元，收報0.91元，跌2.15%；加科思（1167）創上市新低，見11.7元，收報11.7元，跌4.26%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見5.95元，收報5.95元，跌7.47%；德琪醫藥（6996）創上市新低，見7.43元，收報7.47元，跌9.67%；嘉和生物（6998）創上市新低，見6.33元，收報6.33元，跌4.09%；康諾亞（2162）創上市新低，見26元，收報26.35元，跌2.23%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見5.19元，收報5.2元，跌3.7%；榮昌生物（9995）創上市新低，見55.6元，收報56元，跌9.16%；新世紀醫療（1518）創上市新低，見0.8元，收報0.89元，跌9.18%；雍禾醫療（2279）創上市新低，見11元，收報11.3元，跌1.4%；康特隆（1912）創上市新低，見0.173元，收報0.184元，跌1.08%；摩比發展（0947）創上市新低，見0.335元，收報0.345元，跌1.43%；順豐同城（9699）創上市新低，見11.9元，收報11.98元，跌3.23%；VESYNC（2148）創上市新低，見7.89元，收報7.99元，跌1.72%；時代天使（6699）創上市新低，見192.8元，收報193.3元，跌4.78%；科濟藥業（2171）創上市新低，見19.58元，收報19.92元，跌5.14%；時計寶（2033）創上市新低，見0.65元，收報0.65元，跌7.14%；安能物流（9956）創上市新低，見7.5元，收報7.58元，跌2.57%；愛高集團（0328）創上市新低，見0.126元，收報0.154元，升16.67%；瑞聲（2018）見52周低26元，收報26.1元，跌0.95%；中教控股（0839）見52周低10.98元，收報11.16元，無升跌；宇華教育（6169）見52周低2.19元，收報2.22元，跌8.26%；大家樂（0341）見52周低13.48元，收報13.56元，跌0.73%；雄岸科技（1647）見52周低0.176元，收報0.177元，升0.57%；協鑫新能源（0451）見52周低0.197元，收報0.197元，跌3.9%；松齡（1989）見52周低0.75元，收報0.76元，跌11.63%；德昌電機（0179）見52周低14.9元，收報14.92元，跌5.21%；中策（0235）見52周低0.044元，收報0.045元，無升跌；萊爾斯丹（0738）見52周低0.6元，收報0.6元，跌1.64%；易緯集團（3893）見52周低0.104元，收報0.115元，跌5.74%；華寶國際（0336）見52周低3.5元，收報4.86元，跌66.53%；英皇娛樂（0296）見52周低0.78元，收報0.81元，升2.53%；凱升控股（0102）見52周低0.122元，收報0.127元，跌3.05%。

異動股

上升異動股，包括，第一服務（2107）收報1.21元，升34.44%；愛高集團（0328）創上市新低，見0.126元，收報0.154元，升16.67%；中國醫療網絡（0383）收報0.066元，升13.79%；WAC（8619）收報0.08元，升12.68%；新東方在線（1797）收報5.1元，升10.39%；合富輝煌（0733）收報1.4元，升10.24%；遠洋集團（3377）創52周高，見2.25元，收報2.24元，升9.8%；維太創科（6133）收報0.246元，升9.33%；比高（8220）收報0.024元，升9.09%；中國波頓（3318）收報4.41元，升8.89%；迪臣發展（0262）收報0.111元，升8.82%。

下跌異動股，包括，華寶國際（0336）見52周低3.5元，收報4.86元，跌66.53%；指尖悅動（6860）收報0.199元，跌52.05%；聯眾（6899）收報0.35元，跌12.5%；創維集團（0751）收報4.86元，跌12.12%；松齡（1989）見52周低0.75元，收報0.76元，跌11.63%；澳洲成峰高教（1752）收報0.15元，跌10.71%；BC科技（0863）收報8.99元，跌10.1%；維亞生物（1873）收報4.15元，跌9.78%；騰盛博藥（2137）收報19.54元，跌9.75%；德琪醫藥（6996）創上市新低，見7.43元，收報7.47元，跌9.67%。

 

其他報道

PayMe群組利是推出一周已收逾150萬封 加碼7萬張28元優惠券

比特幣與美股走勢趨同步 加密貨幣數據公司：虛幣再非孤立風險資產

中電再推8000萬消費券計劃

據報內地有地區調整公積金貸款政策 商貸放款速度加快

華御結創辦人：必在港上市 闢新品牌拓海外 冀至2030年全球分店萬間

雲頂旗下美國郵輪為避扣押令轉泊巴哈馬 涉欠燃料費460萬美元

舜宇據報參與三星A23 5G相機模塊早

滬深三大指數高收 兩市合共成交額8642億人幣

【有片：埋身擊】美股高位回落 守穩水平有機會回升

投資推廣署：外企或削在港部分營運　但未聞大規模撤出香港

卓悅清盤案 雙方達成和解 法官頒令撤銷呈請清盤

【有片：選股王】安踏走勢改善 後市仍有機會上試130元

日產、雷諾、三菱據報5年內投資200億歐元開發電動車

世茂亦擬售「廣州亞運城」項目予中海外

多相︱恒生銀行伙曾比特Mike推賀歲短劇

中國建築興業發盈喜 料去年純利升至少45%

恒指半日跌229點 曾跌穿100天線 「ATM」跌 金融股逆市升