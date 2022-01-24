恒指收市跌309點 科指連跌2日 北水連續第14日流入
文章日期：2022年1月24日 16:19
美期升亞股普跌，港股亦不例外，在「ATM」拖累大市之下，恒指今早低開272點後全日保持跌勢，開市後曾跌最多394點，其後反覆收窄，午後曾收窄跌幅至跌170點，全日高低波幅225點。建行（0939）、匯控（0005）、中移動（0941）逆市撐市。科指連跌2日，累計跌193.08點。
恒指收市跌309點或1.24%，報24656點，成交金額1243億元，較上日減少19.37%；國指跌129點或1.47%，報8658點。恒生科技指數收報5703點，跌2.84%。
藍籌24隻升，39隻下跌，1隻無升跌。百威（1876）升2.37%，收報21.6元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌7.46%，收報150.2元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報82.5元，升0.12%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報282.6元，跌8.48%。
恒指位24570點，曾跌穿100天線(24594.88點)，科指今早跌穿，並全日低於10天線(5762.22點)。
北水南下合計淨流入26.69億元，較上日增加31.12%，連續第14日流入，累計流入384.2億元，對上一次連續14日淨流入是2021年12月13日。南水北上合計淨流入34.52億元人民幣，較上日減少60.58%，連續第7日流入，累計流入329.31億元。
午後消息股表現
舜宇（2382）據報參與三星A23 5G相機模塊早。收報208.4元，跌0.38%。
卓悅（0653）清盤案，雙方達成和解，法官頒令撤銷呈請清盤。收報0.169元，升0.6%。
中國建築興業（0830）發盈喜，料去年純利升至少45%。收報1.76元，跌1.68%。
今早及隔晚消息股表現
協鑫新能源（0451）料虧損減少逾半。見52周低0.197元，收報0.197元，跌3.9%。
保利協鑫能源（3800）發盈喜，轉虧為盈賺50億。收報2.53元，升2.43%。
萬科海外（1036）約2.9億售英國物業。收報2.56元，升8.47%。
華寶（0336）：主席兼CEO及控股股東，涉違法並接受立案調查，股價挫逾75%。見52周低3.5元，收報4.86元，跌66.53%。
禹洲（1628）成功交換4.53億美元票據，冀啟動剩餘票據交換要約。收報0.71元，升1.43%。
中移動（0941）獲母公司增持A股，稱年內將斥30億至50億增持。收報52.3元，升2.05%。
雅居樂（3383）18.4億人幣售廣州地產合營股權予中海外。收報4.52元，升7.36%。中海外（0688）收報23.45元，無升跌。
國泰（0293）12月載客量增1.3倍，料全年虧損減少逾71%，蝕56至61億元。收報6.59元，無升跌。
復星醫藥（2196）獲授權生產新冠治療口服藥物。收報34.6元，跌5.21%。
恒大（3333）兩執董辭任，恒大汽車（0708）、中國信達（1359）高層入局。另，REDD：廣東省擬3月前公布恒大債務重組框架。恒大收報3.84元，跌2.54%。恒汽收報3.84元，跌2.54%。
先瑞達（6669）料去年淨利潤倍增。收報11.48元，升5.13%。
長城汽車（2333）去年全年純利67.8億人幣，同比增逾26%。收報23.3元，跌6.61%。
康龍化成（3759）盈喜，料去年淨利潤最多增46%。收報115.9元，升2.93%。
世茂（0813）10.6億人幣售上海黃浦路地皮，變現所得九成用於還債。收報6.17元，升0.16%。
新東方（9901）發盈警，K-9學科類培訓服務終止拖累中期最多蝕9億美元。創上市新低，見12.2元，收報12.48元，跌5.6%。
港交所（0388）旗下LME行政總裁張柏廉4月離任，馮恩霖5月接任代理行政總。收報473.4元，跌1.54%。
精熙國際（2788）私有化在即，David，Webb倡股東支持每股0.999元報價。創52周高，見0.98元，收報0.97元，無升跌。
國泰君安（2611）料去年淨利潤增近35%。收報12.2元，跌0.81%。
吉利（0175）澄清非與雷諾在韓國推新車型的訂約方。收報18.76元，跌3.5%。
中石化油服（1033）料去年淨利潤升逾1.2倍。收報0.68元，無升跌。
中國動向（3818）上季同店銷售跌最多兩成。收報0.69元，無升跌。
思摩爾（6969）發盈喜，料去年多賺逾一倍。收報36.75元，升0.41%。
破頂股表現
破頂股包括，亞信科技（1675）創上市新高，見14.9元，收報14.18元，跌1.12%；郵儲銀行（1658）創上市新高，見6.53元，收報6.41元，跌0.31%；遠洋集團（3377）創52周高，見2.25元，收報2.24元，升9.8%；天倫燃氣（1600）創52周高，見9.59元，收報9.41元，升3.29%；中銀香港（2388）創52周高，見30.15元，收報30元，升0.17%；交行（3328）創52周高，見5.28元，收報5.24元，跌0.19%；神華（1088）創52周高，見21.45元，收報21.15元，無升跌；兗煤（1171）創52周高，見19.48元，收報18.84元，跌0.53%；信星鞋業（1170）創52周高，見1.07元，收報1.01元，跌1.94%；維珍妮（2199）創52周高，見7.68元，收報7.2元，升1.41%。
破底股方面
破底股包括，中駿商管（0606）創上市新低，見2.93元，收報2.96元，跌1.99%；當代置業（1107）創上市新低，見0.163元，收報0.171元，升0.59%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.53元，收報0.55元，跌1.79%；新東方（9901）創上市新低，見12.2元，收報12.48元，跌5.6%；思考樂教育（1769）創上市新低，見1.03元，收報1.05元，跌2.78%；青瓷遊戲（6633）創上市新低，見7.01元，收報7.3元，跌4.58%；興瀘水務（2281）創上市新低，見0.9元，收報0.91元，跌2.15%；加科思（1167）創上市新低，見11.7元，收報11.7元，跌4.26%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見5.95元，收報5.95元，跌7.47%；德琪醫藥（6996）創上市新低，見7.43元，收報7.47元，跌9.67%；嘉和生物（6998）創上市新低，見6.33元，收報6.33元，跌4.09%；康諾亞（2162）創上市新低，見26元，收報26.35元，跌2.23%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見5.19元，收報5.2元，跌3.7%；榮昌生物（9995）創上市新低，見55.6元，收報56元，跌9.16%；新世紀醫療（1518）創上市新低，見0.8元，收報0.89元，跌9.18%；雍禾醫療（2279）創上市新低，見11元，收報11.3元，跌1.4%；康特隆（1912）創上市新低，見0.173元，收報0.184元，跌1.08%；摩比發展（0947）創上市新低，見0.335元，收報0.345元，跌1.43%；順豐同城（9699）創上市新低，見11.9元，收報11.98元，跌3.23%；VESYNC（2148）創上市新低，見7.89元，收報7.99元，跌1.72%；時代天使（6699）創上市新低，見192.8元，收報193.3元，跌4.78%；科濟藥業（2171）創上市新低，見19.58元，收報19.92元，跌5.14%；時計寶（2033）創上市新低，見0.65元，收報0.65元，跌7.14%；安能物流（9956）創上市新低，見7.5元，收報7.58元，跌2.57%；愛高集團（0328）創上市新低，見0.126元，收報0.154元，升16.67%；瑞聲（2018）見52周低26元，收報26.1元，跌0.95%；中教控股（0839）見52周低10.98元，收報11.16元，無升跌；宇華教育（6169）見52周低2.19元，收報2.22元，跌8.26%；大家樂（0341）見52周低13.48元，收報13.56元，跌0.73%；雄岸科技（1647）見52周低0.176元，收報0.177元，升0.57%；協鑫新能源（0451）見52周低0.197元，收報0.197元，跌3.9%；松齡（1989）見52周低0.75元，收報0.76元，跌11.63%；德昌電機（0179）見52周低14.9元，收報14.92元，跌5.21%；中策（0235）見52周低0.044元，收報0.045元，無升跌；萊爾斯丹（0738）見52周低0.6元，收報0.6元，跌1.64%；易緯集團（3893）見52周低0.104元，收報0.115元，跌5.74%；華寶國際（0336）見52周低3.5元，收報4.86元，跌66.53%；英皇娛樂（0296）見52周低0.78元，收報0.81元，升2.53%；凱升控股（0102）見52周低0.122元，收報0.127元，跌3.05%。
異動股
上升異動股，包括，第一服務（2107）收報1.21元，升34.44%；愛高集團（0328）創上市新低，見0.126元，收報0.154元，升16.67%；中國醫療網絡（0383）收報0.066元，升13.79%；WAC（8619）收報0.08元，升12.68%；新東方在線（1797）收報5.1元，升10.39%；合富輝煌（0733）收報1.4元，升10.24%；遠洋集團（3377）創52周高，見2.25元，收報2.24元，升9.8%；維太創科（6133）收報0.246元，升9.33%；比高（8220）收報0.024元，升9.09%；中國波頓（3318）收報4.41元，升8.89%；迪臣發展（0262）收報0.111元，升8.82%。
下跌異動股，包括，華寶國際（0336）見52周低3.5元，收報4.86元，跌66.53%；指尖悅動（6860）收報0.199元，跌52.05%；聯眾（6899）收報0.35元，跌12.5%；創維集團（0751）收報4.86元，跌12.12%；松齡（1989）見52周低0.75元，收報0.76元，跌11.63%；澳洲成峰高教（1752）收報0.15元，跌10.71%；BC科技（0863）收報8.99元，跌10.1%；維亞生物（1873）收報4.15元，跌9.78%；騰盛博藥（2137）收報19.54元，跌9.75%；德琪醫藥（6996）創上市新低，見7.43元，收報7.47元，跌9.67%。
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