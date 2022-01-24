創作平台FWENCLUB伙日本藝術家花井祐介推NFT
文章日期：2022年1月24日 16:41
數碼及實體收藏品創作平台FWENCLUB今天公布，與日本藝術家花井祐介（Yusuke Hanai）推出NFT系列《People In The Place They Love》，同時同步於上海舉辦其個人作品展，讓藏家可以同時擁有虛擬及實體收藏品。隨NFT熱潮升溫，FWENCLUB Discord在12小時內創下破紀錄的5萬人，打破亞洲紀錄；至今（發稿時間）已升至10萬人次。
是次系列將發行1,000個限量NFT，FWENCLUB Discord會員可於2月4日下午1點前，邀請20位朋友加入FWENCLUB Discord並參與討論、追蹤平台的社交平台Instagram或Twitter，及填寫白名單登記表格，就可以得到購入此NFT的機會。
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