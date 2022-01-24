數碼及實體收藏品創作平台FWENCLUB今天公布，與日本藝術家花井祐介（Yusuke Hanai）推出NFT系列《People In The Place They Love》，同時同步於上海舉辦其個人作品展，讓藏家可以同時擁有虛擬及實體收藏品。隨NFT熱潮升溫，FWENCLUB Discord在12小時內創下破紀錄的5萬人，打破亞洲紀錄；至今（發稿時間）已升至10萬人次。