數碼及實體收藏品創作平台FWENCLUB今天公布,與日本藝術家花井祐介(Yusuke Hanai)推出NFT系列《People In The Place They Love》,同時同步於上海舉辦其個人作品展,讓藏家可以同時擁有虛擬及實體收藏品。隨NFT熱潮升溫,FWENCLUB Discord在12小時內創下破紀錄的5萬人,打破亞洲紀錄;至今(發稿時間)已升至10萬人次。