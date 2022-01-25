中海油服: 料規模較细油商入市 有助一體化服務需求
文章日期：2022年1月25日 12:27
中海油田服務（2883）因應疫情衝擊，加上對油價保持中低位的判斷，董事長兼首席執行官趙順強表示，預見一些規模較细的油商進入市場，但是要重新構建及組織生產，會存在難度，因此公司因應業務鏈條齊全，共一體化服務回應市場需求，藉此向客戶提供附加值｡同時他們亦會注重差異化的區域市場策略，冀可在國際化分散的市場環境，減低成本。
趙順強指出，公司有裝備及技術，但是針對國際市場廣泛及分散，要不斷調整裝備，面對運輸成本及物流成本上升｡ 隨著市場需求越來越多元化, 公司會以區域性發展為主。在石油勘探活動比較活躍，加上市場充分競爭, 石油公司客戶群較多及規模較大下，目前暫時會在印尼、墨西哥、北海及中東部局，進展亦較順利。
首席財務官鍾曉潔進一步稱，因應國際業務平台運作的合同成本高於現價等因素，所以需要在2021年度計提減值20.1億元人民幣。但是由於現時油價處於中高位，因此預料進一步減值的壓力下個｡ 隨著公司推進海外市場發展，中標合同附加值回升，加上國內油價保持穩定，設備租用情況亦見增加，她遇見減值壓力進一步舒緩｡
董事會秘書孫維洲則補充，公司手上擁有一體化項目共16個，另因應中海油今年度的資本開支預算亦達900億至1000億元人民幣，因此預計公司在國內的工作量會維持穩定。同時公司會加強與中石油及中石化的合作｡整體而言中海油服今年的資本開支預算為41.6億元人民幣。
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