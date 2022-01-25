總覺得Economist報道是很詳盡，但慢工出細貨，深入得來總會慢兩拍，時機上摸頂出故仔，容易撞正市況牛轉熊（熊轉牛較少？），變成了最有力的反向操作指標，很多股票轉勢投資也是如此。但又可以想多一步，好像近年虛擬新資產快到舊媒體往往都反應不來，《經人》那樣都燈得到就真的要Do look up to。

筆者閱得最新一期一篇題為”Battle of the blockchains - The race to dominate the DeFi ecosystem is on - Ethereum is losing market share” 已能心領神會，正如在fb寫道「而家至整篇講 OpeaSea呢，就真係廣東話「嘥氣」(順手食字講埋 ETH gas fee食水深)」，加密幣反向指標的情況可能更形突出！

說實在，上文未算有何超級獨特見解，都是引述磚家指去中心化無大台，但 DeFi 搞搞下又獨大又慢又貴的現像，於是衍生出有競爭要分餅仔等問題云云，再順帶提到例如Avalanche、 Solana、Terra 等不同平台及幣種而已。

但言猶在耳，據報OpenSea遭攻擊被竊取超過300個以太幣（咁少？），而Solana數月內再度停運48小時。適逢加密幣市場暴跌，有借貸平台的DeFi用戶，便因為網絡擠塞被圍封而欲救無從，導致要大規模「斬倉」，遭強制動態清零，損失慘重。

至於封面故事五大科企MAAMA 的所謂超大野心，都是一大輪自由市場主義伸延，結論是在真正未進化到下一代互聯網前，都不要胡亂反壟斷，元宇宙、無人機、電動車、量子計算、超級晶片什麼也好，總之就讓他們的投資先動起來；此外，又講下爭做虛擬實境接入硬件終端的first mover advantage及虛擬割地收租佬。

本欄卻認為最有趣之處，是反映可能之前投落的原來並非什麼石破天驚之作，則現在又憑什麼叫人相信你，況且聯儲局收水吸星大法，企業融資成本只會愈來愈高，但有錢就可以任性all in；其次是看來幾間巨企無辦法不去互相踩過界（重疊佔總銷售比自2015年至今倍增去到40%！）。但這些都是後來的事，最重要是報道一出街又燈到推散了美股！

而此套宜鬆不宜緊、否則會打壓科技創新的說法，竟又與本周《明報》一篇特別有用心的「相關」報道有點不謀而合。文章是指近年NFT（非同質化代幣）興起，其主要涉及侵權事宜的交易灰色地帶陸續浮現，專家相信「NFT交易平台手鬆的用意是吸引更多人參與NFT或區塊鏈活動。」

事緣記者將《明報》商標及報道摘錄，鑄造成NFT並於交易平台上架，過程只需上載作品再輸入名稱、描述等內容，期間毋需提供聲稱擁有版權的證明文件；又稱市場上也有下架例子，但明報NFT上架逾一周後仍能共存，反映平台審查制度寬鬆。

久利生以為，所有網上所謂marketplace 起初都似存在同樣的「盜版」(贋品NFT?)問題。雖然傳統文明商業法律上明顯已屬於侵權行為，但在商言商，平台一般都不會主動跟進。Opensea官網說得清楚明白，作品要達到一定交易量才要審核，卻最終有沒有認證，作品都可以交易。簡言之，最重要的是夠量，及夠潮。製作人或參與者可能也要接受食得咸魚抵得渴，水至清則無魚。

無論如何，元宇宙才華燈初上，所謂web 3.0的無限之戰已打開商機，但有排都未到endgame。虛擬NFT通脹但實體貨幣收緊。幻變世情真實人性，移民日日行商店，樓下只有思念，但倉鼠已有人代出NFT，帶出區塊鏈的人血饅頭反思。所以，偵查報道要編註記者上載《明報》的報道只為做測試，不為金錢利益，文章刊出後，相關NFT將下架，值得一讚。但很好奇，報頭的價值最終是升還是跌了？

久利生

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