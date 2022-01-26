恒指半日升39點 10天線得而復失
文章日期：2022年1月26日 12:12
聯儲局公布議息結果前，美期、亞股向上，恒指表現反覆，今早高開99點，曾升最多243點，一度倒跌21點，高低波幅265點。恒指高位24487點，10天線(24437.3點)得而復失，匯控（0005）、騰訊（0700）、友邦（1299）撐市，美團（3690）、阿里（9988）、藥明生物（2269）拖低恒指點數較多。
恒指半日升39點或0.16%，報24283點，成交金額697億元；國指升13點或0.16%，報8517點。恒生科技指數收報5593點，升0.74%。
藍籌29隻升，34隻下跌，1隻無升跌。信義光能（0968）升8.37%，收報13.2元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌6.71%，收報144.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股14隻升，14隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）收報87.35元，升5.3%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報38元，跌2.81%。
恒指20天線(23940.43點)升穿50天線(23906.85點)。科指高位5665.59點，曾升穿20天線(5649.35點)。
北水南下合計淨流入22.66億元，較上日減少2.93%，連續第16日流入，累計流入430.2億元，對上一次連續16日淨流入是2021年12月15日。南水北上合計淨流入21.56億元人民幣，終止連續1日流出。
恒大（3333）傳今晚開投資者電話會。收報1.76元，升1.15%。
維達（3331）去年純利跌12%，末期息40仙。收報20.75元，升4.06%。
恒騰網絡（0136）溢價9.1%向騰訊（0700）、劉學恒配股，籌3億。收報2.43元，升6.11%。
維珍妮（2199）3.5億購Victoria's Secret子公司近一半股權，成立合營企業。創52周高，見8元，收報6.73元，跌10.27%。
毛記（1716）向「東方昇」等4僱員派發獎勵股份，市值300萬元。收報0.445元，無升跌。
新浪創辦人旗下風投密密沽快手（1024）料套現逾11億元。收報87.35元，升5.3%。
兗礦能源（1171）預計去年全年純利160億元人民幣，增近1.25倍。收報17.74元，跌3.17%。
證監向珠光控股（1176）主席朱慶凇施加12個月冷淡對待令。收報1.57元，升1.29%。
歐舒丹（0973） 首三個財季銷售淨額按年增14%。收報30.65元，升1.16%。
廣深鐵路（0525）發盈警，料去年淨虧損擴大至最多11.5億人幣。收報1.37元，跌2.14%。
艾德韋宣（9919）發盈喜，料去年淨收益大增2.8倍。收報1.69元，升3.68%。
破頂股表現
破頂股包括，綠城管理控股（9979）創上市新高，見6元，收報5.86元，升5.97%；維珍妮（2199）創52周高，見8元，收報6.73元，跌10.27%；香港小輪（0050）創52周高，見7.54元，收報7.44元，升4.06%。
破底股方面
破底股包括，當代置業（1107）創上市新低，見0.162元，收報0.163元，跌2.98%；宇華教育（6169）創上市新低，見1.7元，收報1.75元，跌11.62%；中國科培（1890）創上市新低，見2.34元，收報2.39元，跌7.36%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.52元，收報0.53元，跌1.85%；民生教育（1569）創上市新低，見0.8元，收報0.81元，跌8.99%；中國新華教育（2779）創上市新低，見1.21元，收報1.23元，跌11.51%；新東方（9901）創上市新低，見11.06元，收報11.2元，跌2.27%；東軟教育（9616）創上市新低，見4.41元，收報4.5元，跌10%；基石藥業（2616）創上市新低，見6.48元，收報6.5元，跌3.7%；藥明巨諾（2126）創上市新低，見10.18元，收報10.22元，跌2.11%；加科思（1167）創上市新低，見9.85元，收報10.52元，升1.35%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見5.5元，收報5.52元，跌4%；德琪醫藥（6996）創上市新低，見6.32元，收報6.58元，升1.7%；兆科眼科（6622）創上市新低，見5.17元，收報5.21元，跌1.14%；雲頂新耀（1952）創上市新低，見27.65元，收報28.3元，跌0.7%；嘉和生物（6998）創上市新低，見6元，收報6元，跌2.44%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見4.7元，收報4.78元，跌2.45%；貝康醫療（2170）創上市新低，見6.1元，收報6.15元，跌0.65%；雍禾醫療（2279）創上市新低，見10.74元，收報10.9元，跌2.15%；百勝中國（9987）創上市新低，見350元，收報352.8元，跌0.9%；順豐同城（9699）創上市新低，見10.94元，收報11.12元，跌2.46%；VESYNC（2148）創上市新低，見6.91元，收報7.04元，跌8.33%；醫渡（2158）創上市新低，見16.66元，收報16.68元，跌7.44%；科濟藥業（2171）創上市新低，見18.08元，收報18.1元，跌2.69%；朝雲集團（6601）創上市新低，見2.44元，收報2.46元，跌1.99%；通達（0698）見52周低0.2元，收報0.204元，跌3.32%；中教控股（0839）見52周低7.06元，收報7.25元，跌25.26%；希望教育（1765）見52周低0.85元，收報0.9元，跌9.09%；新高教（2001）見52周低2.41元，收報2.43元，跌9.33%；康希諾生物（6185）見52周低133.8元，收報135元，跌2.81%；亞盛醫藥（6855）見52周低22.7元，收報23元，跌4.56%；康方生物（9926）見52周低23.6元，收報23.85元，跌3.25%；希瑪眼科（3309）見52周低5.1元，收報5.2元，升0.97%；春立醫療（1858）見52周低12.84元，收報12.86元，跌1.98%；暢捷通（1588）見52周低7.8元，收報8元，升1.52%；微盟（2013）見52周低6.42元，收報6.49元，跌0.31%；協鑫新能源（0451）見52周低0.182元，收報0.185元，升1.65%；德昌電機（0179）見52周低14.3元，收報14.38元，跌0.42%；凱知樂（2122）見52周低0.214元，收報0.225元，無升跌；中策（0235）見52周低0.042元，收報0.042元，跌2.33%；雅迪（1585）見52周低11.24元，收報11.42元，跌4.19%；尖沙咀置業（0247）見52周低23元，收報23元，跌2.34%；金鷹商貿（3308）見52周低6.1元，收報6.5元，升1.72%；英皇娛樂（0296）見52周低0.78元，收報0.79元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，聯眾（6899）收報0.34元，升19.3%；恒偉集團（8219）收報0.35元，升16.67%；WAC（8619）收報0.106元，升15.22%；偉俊集團控股（1013）收報0.086元，升14.67%；冠均國際（1629）收報0.43元，升13.16%；寰亞傳媒（8075）收報1.1元，升12.24%；加達控股（1620）收報0.19元，升11.76%；信義光能（0968）收報13.2元，升8.37%；盈健醫療（1419）收報1.27元，升7.63%；遊萊互動（2022）收報0.114元，升7.55%。
下跌異動股，包括，中教控股（0839）見52周低7.06元，收報7.25元，跌25.26%；順騰（0932）收報0.18元，跌11.76%；宇華教育（6169）創上市新低，見1.7元，收報1.75元，跌11.62%；中國新華教育（2779）創上市新低，見1.21元，收報1.23元，跌11.51%；國際娛樂（1009）收報0.29元，跌10.77%；維珍妮（2199）創52周高，見8元，收報6.73元，跌10.27%；三寶科技（1708）收報5.5元，跌10.13%；東軟教育（9616）創上市新低，見4.41元，收報4.5元，跌10%；新高教（2001）見52周低2.41元，收報2.43元，跌9.33%；希望教育（1765）見52周低0.85元，收報0.9元，跌9.09%；民生教育（1569）創上市新低，見0.8元，收報0.81元，跌8.99%。
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