恒指反覆倒升46點 北水第16日流入 較上日增99%
文章日期：2022年1月26日 16:20
美聯儲公布議息結果前，港股表現反覆，恒指今早高開99點後，早段曾升最多243點，午後跌幅擴大至119點，高低波幅擴大至364點，最終，恒指隨外圍向上，恒指收市升46點或0.19%，報24289點，成交金額1321億元，較上日減少9.81%；國指升8點或0.11%，報8512點。恒生科技指數收報5597點，升0.8%。
匯控（0005）、騰訊（0700）、友邦（1299）撐市，美團（3690）、藥明生物（2269）、港交所（0388）逆市向下，為拖累大市最多的三隻藍籌，不過拖低點數輕微。
藍籌34隻升，25隻下跌，5隻無升跌。信義光能（0968）升8.05%，收報13.16元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌7.36%，收報143.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股20隻升，10隻下跌。升幅最大的是網易（9999）收報156.5元，升4.26%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報38.2元，跌2.3%。
恒指高見24487.3點，10天線(24437.96點)得而復失，20天線(23940.76點)升穿50天線(23906.98點)；科指高見5665.59點，曾升穿20天線(5649.52點)。
北水南下合計淨流入46.46億元，較上日增加99.02%，連續第16日流入，累計流入454億元，對上一次連續16日淨流入是2021年12月15日。南水北上合計淨流入11.39億元人民幣，終止連續1日流出。
午後消息股表現
周江勇送審，中紀委開除稱其支持「資本無序擴張」。阿里（9988）收報116.9元，升0.09%。
奧園（3883）據報已售多個項目，境外套現30億人幣。收報1.6元，跌0.62%。
恒大（3333）河南焦作養生谷項目爛尾，當地政府已收回土地。恒大收報1.77元，升1.72%。恒汽（0708）收報3.78元，升0.8%。
百度（9888）電動車業務集度獲31億元A輪融資，母公司及非上市的吉利增持。收報148.5元，升1.92%。港股上市的吉利（0175）收報17.9元，跌0.67%。
融創（1918）據報轉讓杭州一在建住宅項目，融信亦告退出。收報10.24元，跌0.39%。
今早及隔晚消息股表現
恒大（3333）傳今晚開投資者電話會。收報1.77元，升1.72%。
維達（3331）去年純利跌12%，末期息40仙。收報21元，升5.32%。
恒騰網絡（0136）溢價9.1%向騰訊（0700）、劉學恒配股，籌3億。收報2.49元，升8.73%。
維珍妮（2199）3.5億購Victoria's Secret子公司近一半股權，成立合營企業。創52周高，見8元，收報6.2元，跌17.33%。
毛記（1716）向「東方昇」等4僱員派發獎勵股份，市值300萬元。收報0.445元，無升跌。
新浪創辦人旗下風投密密沽快手（1024）料套現逾11億元。收報86.3元，升4.04%。
兗礦能源（1171）預計去年全年純利160億元人民幣，增近1.25倍。收報17.94元，跌2.07%。
證監向珠光控股（1176）主席朱慶凇施加12個月冷淡對待令。收報1.57元，升1.29%。
歐舒丹（0973） 首三個財季銷售淨額按年增14%。收報31元，升2.31%。
廣深鐵路（0525）發盈警，料去年淨虧損擴大至最多11.5億人幣。收報1.39元，跌0.71%。
艾德韋宣（9919）發盈喜，料去年淨收益大增2.8倍。收報1.67元，升2.45%。
破頂股表現
破頂股包括，綠城管理控股（9979）創上市新高，見6元，收報5.88元，升6.33%；交行（3328）創52周高，見5.29元，收報5.28元，升1.54%；維珍妮（2199）創52周高，見8元，收報6.2元，跌17.33%；香港小輪（0050）創52周高，見7.54元，收報7.53元，升5.31%。
破底股方面
破底股包括，中駿商管（0606）創上市新低，見2.77元，收報2.82元，跌1.05%；當代置業（1107）創上市新低，見0.159元，收報0.161元，跌4.17%；宇華教育（6169）創上市新低，見1.68元，收報1.68元，跌15.15%；楓葉教育（1317）創上市新低，見0.51元，收報0.52元，跌1.89%；中國科培（1890）創上市新低，見2.34元，收報2.42元，跌6.2%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.51元，收報0.53元，跌1.85%；民生教育（1569）創上市新低，見0.78元，收報0.78元，跌12.36%；中國新華教育（2779）創上市新低，見1.21元，收報1.27元，跌8.63%；新東方（9901）創上市新低，見10.9元，收報11.12元，跌2.97%；思考樂教育（1769）創上市新低，見0.95元，收報0.99元，升2.06%；東軟教育（9616）創上市新低，見4.23元，收報4.39元，跌12.2%；青瓷遊戲（6633）創上市新低，見6.89元，收報7元，跌4.11%；基石藥業（2616）創上市新低，見6.38元，收報6.45元，跌4.44%；藥明巨諾（2126）創上市新低，見10.1元，收報10.16元，跌2.68%；加科思（1167）創上市新低，見9.85元，收報10.3元，跌0.77%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見5.39元，收報5.44元，跌5.39%；德琪醫藥（6996）創上市新低，見6.32元，收報6.67元，升3.09%；兆科眼科（6622）創上市新低，見5.1元，收報5.18元，跌1.71%；雲頂新耀（1952）創上市新低，見27.05元，收報27.35元，跌4.04%；嘉和生物（6998）創上市新低，見5.89元，收報5.98元，跌2.76%；再鼎醫藥（9688）創上市新低，見371.8元，收報373.4元，跌1.53%；微泰醫療（2235）創上市新低，見18.02元，收報18.1元，跌4.03%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見4.7元，收報4.78元，跌2.45%；榮昌生物（9995）創上市新低，見51.4元，收報51.55元，跌3.37%；康德萊醫械（1501）創上市新低，見15.9元，收報16.5元，跌1.79%；丘鈦（1478）見52周低8.6元，收報8.69元，跌2.58%；通達（0698）見52周低0.192元，收報0.196元，跌7.11%；小米（1810）見52周低17.2元，收報17.44元，跌1.02%；中教控股（0839）見52周低6.46元，收報6.46元，跌33.4%；希望教育（1765）見52周低0.85元，收報0.94元，跌5.05%；新高教（2001）見52周低2.36元，收報2.41元，跌10.07%；信達生物（1801）見52周低36.45元，收報37元，跌9.54%；康希諾生物（6185）見52周低133元，收報134.4元，跌3.24%；亞盛醫藥（6855）見52周低21.95元，收報22元，跌8.71%；聯康生物（0690）見52周低0.082元，收報0.083元，跌4.6%；康方生物（9926）見52周低23.05元，收報23.25元，跌5.68%；微創醫療（0853）見52周低24.2元，收報24.35元，跌4.7%；先健科技（1302）見52周低3.14元，收報3.2元，跌2.74%；希瑪眼科（3309）見52周低5.1元，收報5.33元，升3.5%；春立醫療（1858）見52周低12.68元，收報12.72元，跌3.05%；暢捷通（1588）見52周低7.8元，收報7.85元，跌0.38%；香港科技探索（1137）見52周低7.15元，收報7.31元，跌3.56%；微盟（2013）見52周低6.42元，收報6.61元，升1.54%；協鑫新能源（0451）見52周低0.181元，收報0.184元，升1.1%；德昌電機（0179）見52周低14.2元，收報14.36元，跌0.55%；凱知樂（2122）見52周低0.214元，收報0.225元，無升跌；中策（0235）見52周低0.041元，收報0.043元，無升跌；移卡（9923）見52周低22.15元，收報23.15元，升1.09%；雅迪（1585）見52周低10.92元，收報11.34元，跌4.87%。
異動股
上升異動股，包括，WAC（8619）收報0.116元，升26.09%；恒偉集團（8219）收報0.36元，升20%；迪臣發展（0262）收報0.138元，升17.95%；聯眾（6899）收報0.325元，升14.04%；寰亞傳媒（8075）收報1.1元，升12.24%；偉俊集團控股（1013）收報0.084元，升12%；京城佳業（2210）收報5.88元，升10.94%；加達控股（1620）收報0.188元，升10.59%；冠均國際（1629）收報0.415元，升9.21%；中國水業集團（1129）收報0.3元，升9.09%；栢能集團（1263）收報11.7元，升8.94%。
下跌異動股，包括，中教控股（0839）見52周低6.46元，收報6.46元，跌33.4%；維珍妮（2199）創52周高，見8元，收報6.2元，跌17.33%；宇華教育（6169）創上市新低，見1.68元，收報1.68元，跌15.15%；民生教育（1569）創上市新低，見0.78元，收報0.78元，跌12.36%；東軟教育（9616）創上市新低，見4.23元，收報4.39元，跌12.2%；VESYNC（2148）創上市新低，見6.62元，收報6.75元，跌12.11%；順騰（0932）收報0.182元，跌10.78%；藥明康德（2359）收報111.3元，跌10.24%；新高教（2001）見52周低2.36元，收報2.41元，跌10.07%；金鷹商貿（3308）見52周低5.75元，收報5.75元，跌10.02%；譽宴（1483）收報1.11元，跌9.76%。
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