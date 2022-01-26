美聯儲公布議息結果前，港股表現反覆，恒指今早高開99點後，早段曾升最多243點，午後跌幅擴大至119點，高低波幅擴大至364點，最終，恒指隨外圍向上，恒指收市升46點或0.19%，報24289點，成交金額1321億元，較上日減少9.81%；國指升8點或0.11%，報8512點。恒生科技指數收報5597點，升0.8%。