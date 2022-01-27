澳洲會計師公會認為「加强版雙重消費券」可帶動本地消費，保障經濟免受第五波疫情的影響。第一重消費券視乎財政負擔能力，該會建議向所有合資格的香港居民派發最高可達3000元的消費券。第二重消費券金則可針對弱勢群體，可再額外獲得3000元的補貼，以減輕他們的經濟負擔。

另外，針對部分人士因隔離檢疫產生酒店住宿費用，該會建議政府可考慮引入一次性的扣稅措施，建議上限為5萬元。並且為僱員在家工作所產生的額外費用提供一次性扣稅措施，上限約為8000元。

針對中小企，澳洲會計師公會建議政府考慮推出一系列措施來支持中小企業。其中包括將「中小企融資擔保計劃」下的8成信貸擔保產品、9成信貸擔保產品和百分百擔保特惠貸款的最長還款期限延長至30個月。

澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席劉明揚表示，去年消費券計劃取得超出預期的成果。增加了客戶消費及加速數碼化轉型，有效幫助許多企業。

另外，《信報》報道，在新一份財案發布前，政府近日向各大電子支付營運商進行初步接觸，了解他們對於下一次派發消費券的興趣及準備情況。

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