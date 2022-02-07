金界控股（3918）公布截至2021年底止全年度業績，期內受疫情影響，影響經營時間不足6個月，致轉盈為虧，股東應佔虧損達1.47億美元，不派末期息，為自2006年10月上市以來首次虧損及不派末期息。
不過自去年9月15日恢復營運，營收出現令人滿意的復甦，加上實施成本控制，因此仍然錄得正數的EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利），經調整EBITDA仍達2240萬美元。
該集團指，去年度停止營運時間長達6.5個月，比2020年的3.5個月更長，但在第二次重啟業務後，去年12月日均特選大眾轉碼為1030萬美元，超過2020年日均800萬美元的水平。去年12月份日均大眾賭桌投入金額為270萬美元，已恢復至去年2月約87.2%水平，到今年1月時，更進一步提高至290萬美元，差不多恢復至去年2月的水平。集團在今年1月份的日均博彩淨收入為100萬美元，亦恢復至去年2月約96%以上水平。
去年度的資產負債率為25.3%，按年增加14.2個百分點；員工數目只有6181名，按年減少2190名；員工成本只有6950萬美元，按年大減33.99%。
其他報道
被質疑未夠資格當選 冼國林：即使做多年政務官 也未必是好特首
希慎20億入股土瓜灣庇利街／榮光街項目25% 恒地持50% 帝國持25%