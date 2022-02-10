知情人士稱，金融監管機構近期要求中國最大的幾家資產管理公司(AMC)，直接參與出險開發商的重組紓困工作，收購其地產項目及拖欠金融機構的債務，中國華融和中國信達均在列。

知情人士透露，中國華融正在與世茂集團（0813）接觸。《彭博》上月引述知情人士稱，以中國信達為首的一個集團或將收購重組恒大集團（3333）難以化解的困境項目。知情人士提到，監管部門希望資產管理公司的救助在合法合規的前提下進行，同時可以有選擇性地制定幫扶目標，且不以追求高盈利為首要考量。

消息指，在符合相關規定的情況下，資產管理公司在收購時可以支付高於市場估值的價格，以幫助穩定資產價格，加快債務化解進程；此外隨著相關債務處置進程的深入，監管機構或考慮通過額外的資金支持來擴大資產管理公司的購買能力，但目前仍處於初期階段，尚未作出最終決定。

目前尚不知悉相關支持對地產債持有人將有何影響。根據兩位知情人指及，資產管理公司向開發商注入的新資金將優先用於「保交樓」。債券持有人能獲益多少將取決於資管公司對地產商資產的出價。

人行回覆稱，資產管理公司按照市場化、法治化原則，可以參與風險房地產企業的資產處置、項目併購及相關金融中介服務。具體情況建議向相關資產管理公司了解。中國銀保監、中國華融表示不予置評。中國信達表示無相關訊息可披露。

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