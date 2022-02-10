恒指今早高開220點見全日高，早段曾倒跌180點，全日維持高低波幅401點。

恒指收市升94點或0.38%，報24924點，成交金額1291億元，較上日減少8.26%，是2月7日1223.09億元成交後最少；國指升66點或0.76%，報8789點。恒生科技指數收報5666點，升0.56%。

藍籌41隻升，19隻下跌，4隻無升跌。海底撈（6862）升4.89%，收報19.3元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌5.36%，收報58.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，11隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報42.65元，升10.06%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報61.05元，跌8.88%。

恒指20天線(24345.84點)升穿10天線(24292.95點)，逼近100天線(24419.44點)；科指升穿20天線(5635.7點)，50天線(5703.35點)得而復失。

北水南下合計淨流出0.6億元，終止連續19日流入，對上一次連續1日淨流出是2021年12月28日。南水北上合計淨流入45.2億元人民幣，較上日增加833.42%，連續第2日流入，累計流入50.05億元。

午後消息股表現

阿里巴巴（9988）推虛擬人物「冬冬」宣傳冬奧，為奧運商品帶貨。收報120.6元，升1.52%。

世茂（0813）曾升11%，據報獲貸款行同意推遲支付部分貸款。收報6.13元，升5.87%。

新世界（0017）聯同Prenetics捐贈快速檢測包助抗疫。收報33.45元，升1.21%。

融創（1918）調整組織架構冀提高效率。收報10.22元，升5.8%。

領展（0823）王國龍：第五波疫情已影響租戶，期望收緊措施越短越好；領展：有權增購澳洲合資寫字樓權益，擬擴大與Oxford合作。領展今早公布，斥33億與Oxford Properties組合資，擁5澳洲辦公室項目。收報68.05元，跌0.37%。

今早及隔晚消息股表現

中國大型AMC據報已開始支持風險房企重組，中國華融正與世茂（0813）接觸。收報6.13元，升5.87%。

中移動（0941）獲納入MSCI中國A股在岸指數，A股超額配售多籌逾32億。收報56.6元，跌2.25%。

美高梅中國（2282）去年扭虧，EBITDA 3.89億，第四季收入按年跌57%。收報5.62元，升0.18%。

中芯國際（0981）公布業績。收報19.52元，升0.1%。

美高梅中國（2282）母公司公布數據，美高梅中國去年轉虧為盈，由LBITDA 13.71億，轉為EBITDA，3.89億元。收報5.62元，升0.18%。

宏利（0945）全年核心盈利升26%，派息0.33加元。收報165元，升1.23%。

保誠（2378）：執行總裁Mike Wells擬於3月底退任。收報131.7元，升0.38%。

花樣年（1777）澄清寧波公司買家為廣州國資發展基金。收報0.315元，升1.61%。

長和（0001）旗下新加坡上市的和記港口信託公布去年純利增1倍，每單位末期息8仙。收報58.9元，升3.51%。

保利協鑫（3800）公布，擬赴內地上市，進行可行研究。收報2.57元，升3.21%。

香港科技探索（1137）旗下HKTVmal疫下訂單大增，稱急聘逾百前線員工。收報8.49元，升2.41%。

綠城集團（3900）1月合同銷售額跌逾15%。收報12.92元，跌0.15%。

中糧家佳康（1610）收上月豬肉平均售價按年跌近六成。收報3.67元，升1.94%。

陽光100中國（2608）1月合同銷售額按年跌60%。收報0.4元，無升跌。

合景泰富（1813）1月預售額按年跌逾38%。收報4.31元，升4.87%。

國泰（0293）三度延遲派付政府優先股股息。收報6.97元，跌0.71%。

新濠國際（0200）旗下新濠博亞：影匯已於去年12月終止叠碼業務營運。收報9.38元，跌0.74%。

破頂股表現

破頂股包括，綠城管理控股（9979）創上市新高，見7.03元，收報6.98元，升2.05%；天倫燃氣（1600）創52周高，見9.59元，收報9.47元，升0.74%；盈健醫療（1419）創52周高，見1.47元，收報1.45元，跌1.36%；中國財險（2328）創52周高，見8.1元，收報8.02元，跌0.25%；招商局港口（0144）創52周高，見15.78元，收報15.78元，升1.81%；中銀香港（2388）創52周高，見32.5元，收報32.25元，跌0.77%；中行（3988）創52周高，見3.18元，收報3.17元，升0.63%；中海外（0688）創52周高，見24.5元，收報24.45元，升4.26%；交行（3328）創52周高，見5.5元，收報5.5元，升1.1。

破底股方面

破底股包括，堃博醫療（2216）創上市新低，見4.75元，收報4.77元，跌7.56%；愛高集團（0328）創上市新低，見0.117元，收報0.117元，跌7.14%；海亮國際（2336）見52周低0.092元，收報0.092元，跌9.8%；尖沙咀置業（0247）見52周低22.9元，收報22.9元，無升跌；華融金控（0993）見52周低0.154元，收報0.173元，升6.13%；易緯集團（3893）見52周低0.099元，收報0.102元，升0.99%；冠忠巴士（0306）見52周低1.88元，收報1.88元，跌1.57%；國際娛樂（1009）見52周低0.255元，收報0.265元，跌5.36%；Bodibra母企海納星空科技（8297）見52周低0.17元，收報0.176元，跌4.86%；康龍化成（3759）見52周低85.05元，收報89元，跌1.93%。

異動股

上升異動股，包括，勵駿（1680）收報0.61元，升28.42%；佳兆業健康（0876）收報0.094元，升14.63%；匯安智能科技（8379）收報0.165元，升13.79%；金界控股（3918）收報7.49元，升10.96%；金山工業（0040）創52周高，見0.84元，收報0.83元，升10.67%；中國有贊（8083）收報0.32元，升10.34%；五礦資源（1208）收報3.01元，升10.26%；萬國數據（9698）收報42.65元，升10.06%；Okura（1655）收報0.52元，升9.47%；陸慶（8052）收報0.035元，升9.38%。

下跌異動股，包括，新世紀醫療（1518）收報0.88元，跌17.76%；WAC（8619）收報0.083元，跌11.7%；卡撒天嬌（2223）收報0.62元，跌10.14%；保集健康（1246）收報0.18元，跌10%；海亮國際（2336）見52周低0.092元，收報0.092元，跌9.8%；銀杏教育（1851）收報1.05元，跌9.48%；聯康生物（0690）收報0.087元，跌9.38%；領悅服務（2165）收報3.5元，跌9.33%；京東健康（6618）收報61.05元，跌8.88%；太陽娛樂（8082）收報0.064元，跌8.57%。

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