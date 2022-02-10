繼評級機構惠譽昨將今年香港經濟增長預測由3%「劈半」至1.5%，摩根士丹利（美：MS）亦發表報告，將今年首季香港經濟增長預測，由原先按年增長1.2%，下調至按年負增長0.8%，預計最嚴格的社交距離措施於下月底至4月初仍續維持下，將香港全年經濟增長預測下調50個基點，至2%。
大摩指，香港日前宣布收緊限聚令至二人、禁兩戶以上跨家庭聚會、關閉宗教處所及髮型屋、將擴大疫苗通行證至商場、超市、街市等。私人消費佔香港GDP三分二，將會成為主要拖累因素，而延長社交距離措施不僅限制服務消費，且會通過對就業市場的影響，而拖累消費者的商品消費情緒。
該行預計，隨着社交距離措施放鬆、適度的財政刺激措施的傳遞支持下，第二季開始經濟會溫和復蘇，不過，增長的風險還是傾向於下行。
該行又指，若Omicron疫情爆發上半年持續，而導致更高的死亡率或住院率，尤其是長者，這將令政府將嚴格的社交距離措施延長至年中，如此情况下，香港的全年經濟增長，有可能進一步下降，至1.2%。
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