大摩指，香港日前宣布收緊限聚令至二人、禁兩戶以上跨家庭聚會、關閉宗教處所及髮型屋、將擴大疫苗通行證至商場、超市、街市等。私人消費佔香港GDP三分二，將會成為主要拖累因素，而延長社交距離措施不僅限制服務消費，且會通過對就業市場的影響，而拖累消費者的商品消費情緒。

該行預計，隨着社交距離措施放鬆、適度的財政刺激措施的傳遞支持下，第二季開始經濟會溫和復蘇，不過，增長的風險還是傾向於下行。

該行又指，若Omicron疫情爆發上半年持續，而導致更高的死亡率或住院率，尤其是長者，這將令政府將嚴格的社交距離措施延長至年中，如此情况下，香港的全年經濟增長，有可能進一步下降，至1.2%。

其他報道

華潤電力料去年純利跌最多八成

Tesla首席設計師指Apple產品設計欠新意 已不抱期待

恒指反覆倒升94點 25000關得而復失 北水19連入斷纜 科指50天線復失

Mox：電子利市用量較去年升逾一倍 總金額近2500萬元

Uber第四季總預訂量增51% EBITDA 8600萬美元 勝預期

樂普生物今起招股 入場費7454元

阿里巴巴推虛擬人物「冬冬」宣傳冬奧 為奧運商品帶貨

世茂曾升11% 據報獲貸款行同意推遲支付部分貸款

新世界聯同Prenetics捐贈快速檢測包助抗疫

鴻海：原料短缺狀況最快要下半年才較明朗

滬指午後一枝獨秀 連升四個交易日

博世：晶片短缺問題有望在今年顯著緩和 英飛凌：能滿足明年需求

融創調整組織架構冀提高效率 曾升10%

員工初確 恒生銀行九龍總行今起暫停服務

馬士基料供應鏈問題持續到第二季

領展王國龍: 第五波疫情已影響租户 期望收緊措施越短越好