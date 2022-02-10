中國依賴ASML，但於早前遭到美國施壓，不准ASML向中國出售EUV系統，ASML最新警告稱，之前曾指控竊取商業秘密的一間中國公司的附屬機構，已開始銷售可能侵犯智慧財產權的產品。
ASML稱，在2021年初，注意到報道稱一家與XTAL Inc.有關聯的公司，正在中國積極營銷可能侵犯ASML智慧財產權的產品。2019年在美國ASML贏得了針對XTAL的侵犯商業秘密官司。
ASML已要求某些客戶不要幫助這家關聯公司「東方晶源微電子科技(北京)有限公司」，並已向中國政府通報自己的關切。
東方晶源獲得國家級專精特新「小巨人」企業稱號，擁有政府的認可。ASML表示正在「密切監測局勢，並準備在適當時採取法律行動」。
ASML發言人表示，涉嫌盜用的智慧財產權與軟件相關，而非ASML的核心光刻技術。
彭博社記者向XTAL網站上列出的官方電子郵件發送問詢，未能發送成功；致電東方晶源在北京的總部未獲接聽。
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