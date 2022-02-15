新加坡主權基金淡馬錫上季減持阿里約65萬股，市值約10.8億美元；同時大幅增持拼多多逾200萬股，以及建倉京東約17.4萬股。另外，淡馬錫也清倉1.1萬股騰訊音樂（美：TME）。

另外，高瓴資本旗下的基金管理公司HHLR Advisors上季清倉阿里和嗶哩嗶哩美股（美：BILI），同時減持拼多多；反之大幅增持理想汽車（美：LI）和有「東南亞小騰訊」之稱的SEA（美：SE）。

文件顯示，高瓴資本上季沽出71.34萬份阿里ADS，市值約1.06億美元；同時清倉63.8萬份嗶哩嗶哩ADS，市值約4,222萬美元。高瓴資本更減持逾九成拼多多股票，涉及約259.5萬份ADS，市值約1,242萬美元。

此外，高瓴資本增持約392.7萬份理想汽車ADS，持倉市值約1.61億美元；同時大幅增持SEA，持倉數由第三季的33萬份ADS大增近3倍至123.78萬份。

另一方面，對沖基金橋水基金上季大舉增持阿里、拼多多和京東。最新資料顯示，橋水基金對阿里的持股量由329萬股增至427萬股，增幅為三成，市值約5.07億美元；同時持增74萬股拼多多，持倉市值約1.55億美元。而其京東持股量也按季上升33.7%或67萬股。

其他報道

美國德州起訴Facebook人臉識別侵犯私隱 索償數千億美元

騰訊據報推XR新業務 擬打通線上和線下全面一體化

股神巴菲特做春江鴨 巴郡搶在微軟前入股動視暴雪

羅兵咸永道：若中港順利通關 今年零售銷售可升7%

螞蟻斥2億人幣設數科公司 執董倪行軍任法定代表人

滬指終止兩連跌 創板指漲3%

【有片：埋身擊】加密貨幣有買盤支持 後市將有機會進一步上升

證券業協會：過去4年逾80家券商結業宏利：疫下代理約客有挑戰 惟1月代理產能仍強勁

港去年遭剔除《經濟自由度指數 》星再奪榜首 台灣首獲「自由」評級

滴滴據報香港IPO前裁員20%

印度央行副總裁：加密貨幣類似於龐氏騙局 禁止或是明智選擇

四環積極拓展醫美 短線有機會上試1.8元

中匯上季收入升逾六成 股價漲2.5%

橋水增持阿里、京東等科技股