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基金上季減持阿里 轉戰京東及拼多多

根據美證交會（SEC）最新文件，不同基金對中資電商股作不同部署，當中主要減持阿里巴巴（美：BABA），「轉戰」同業京東（美：JD）及拼多多（美：PDD）。

新加坡主權基金淡馬錫上季減持阿里約65萬股，市值約10.8億美元；同時大幅增持拼多多逾200萬股，以及建倉京東約17.4萬股。另外，淡馬錫也清倉1.1萬股騰訊音樂（美：TME）。

另外，高瓴資本旗下的基金管理公司HHLR Advisors上季清倉阿里和嗶哩嗶哩美股（美：BILI），同時減持拼多多；反之大幅增持理想汽車（美：LI）和有「東南亞小騰訊」之稱的SEA（美：SE）。

文件顯示，高瓴資本上季沽出71.34萬份阿里ADS，市值約1.06億美元；同時清倉63.8萬份嗶哩嗶哩ADS，市值約4,222萬美元。高瓴資本更減持逾九成拼多多股票，涉及約259.5萬份ADS，市值約1,242萬美元。

此外，高瓴資本增持約392.7萬份理想汽車ADS，持倉市值約1.61億美元；同時大幅增持SEA，持倉數由第三季的33萬份ADS大增近3倍至123.78萬份。

另一方面，對沖基金橋水基金上季大舉增持阿里、拼多多和京東。最新資料顯示，橋水基金對阿里的持股量由329萬股增至427萬股，增幅為三成，市值約5.07億美元；同時持增74萬股拼多多，持倉市值約1.55億美元。而其京東持股量也按季上升33.7%或67萬股。

 

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