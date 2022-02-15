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朗廷可分派收入增逾15倍 末期息2.7仙

朗廷酒店（1270）公布，受惠疫情趨穩定，去年業績轉虧為盈賺6680萬元，可分派收入約9850萬元，按年增逾15倍，每個股份合訂單位派末期息2.7仙。不過，朗廷表示，受到新一波疫情及收緊社交距離措施影響，1月份可出租客房平均收入及餐飲業務已受到嚴重影響，另旗下尖沙咀朗廷酒店將由3月1日起開始納入為指定檢疫酒店，為期五個月，希望藉此穩定入住率及房價。

朗廷去年度酒店組合收入增長約28.1%至7.53億元，倘撇除2020年同期收取約7030萬元政府補貼，酒店總收入實際上按年增加 45.7%。集團去年扣除服務費後的信託集團總租金收入則約2.24億元，按年增長7.7%。

朗廷旗下香港三家酒店去年營運表現均見改善，朗廷酒店、康得思酒店及逸東酒店分別錄得30.1%、36%及48.8%入住率，全部按年增長逾10個百分點，其中朗廷酒店可出租客房收入增逾五成至332元，康得思酒店及逸東酒店分別增長36.6%及28.6%，至358元及261元。

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