朗廷去年度酒店組合收入增長約28.1%至7.53億元，倘撇除2020年同期收取約7030萬元政府補貼，酒店總收入實際上按年增加 45.7%。集團去年扣除服務費後的信託集團總租金收入則約2.24億元，按年增長7.7%。

朗廷旗下香港三家酒店去年營運表現均見改善，朗廷酒店、康得思酒店及逸東酒店分別錄得30.1%、36%及48.8%入住率，全部按年增長逾10個百分點，其中朗廷酒店可出租客房收入增逾五成至332元，康得思酒店及逸東酒店分別增長36.6%及28.6%，至358元及261元。

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