隨着第五波疫情來襲，香港經濟前景轉差，總商會稱，已就《財政預算案》向財政司司長提呈了一系列政策建議，即時紓困措施包括，（1）加強政府財政支援措施，扶助在疫情下受影響的行業和保就業；（2）推出新一輪消費券計劃，金額合共最少4000元；（3）一次性寬減2021/22課稅年度百分之百的利得稅、薪俸稅及個人入息課稅，每宗個案以20000元為上限；以及（4）引入虧損轉回安排，協助在疫情下虧損累累的企業（尤其是中小企）重整旗鼓。

總商會除就即時措施提政議，亦就維持香港中長期競爭力提出方案，此外，亦提出政府應加強資助企業應用數碼科技，並繼續協助企業在可行情況下提升自動化水平；當局應簡化招聘本港以外（包括內地）員工的程序，尤其是人手嚴重短缺的行業。

總商會主席王冬勝表示，「在多個前所未有的因素影響下，國際形勢正急速轉變。香港作為國際金融和商業中心，必須繼續發揮競爭優勢，同時拓展新領域。這些措施將能有效向國際投資者和本地市民展示香港由始至終仍然是一個充滿活力、開放的城市」。

總商會調整多項去年12月作出的預測，實質經濟增長由去年12月預測的2.8%，下調至1.2%；整體通脹率由2.2%下調至2%；失業率（年底）由3.7%上調至4.8%；零售銷售增長由5%下調至負增長2%；商品出口增長由7%下調至6%。

王冬勝總結稱，「Omicron變種病毒無可避免會延後通關，令企業回復常態之路變得更為崎嶇。雖然部分企業能夠改以遙距工作模式維持經營，然而不是所有企業都適合這樣做；以接觸密集型行業為例，若然嚴厲的社交距離規定延長實施，這類行業所受的影響將尤其嚴重。因此，我們希望政府能盡快就此制定對策」。

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