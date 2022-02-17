恒指半日跌154點或0.62%，報24564點，成交金額559億元；國指跌48點或0.55%，報8630點。恒生科技指數收報5595點，跌0.37%。

藍籌15隻升，47隻下跌，2隻無升跌。藥明生物（2269）升3.93%，收報63.5元，是升幅最大的藍籌，中移動（0941）跌2.25%，收報54.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，21隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報25.1元，升3.51%；跌幅最大的是汽車之家（2518）收報57.2元，跌2.89%。

恒指10天線(24633.9點)得而復失；科指50天線(5656.78點)得而復失，暫守20天線(5585.28點)。

北水南下合計淨流入0.37億元，較上日減少89.93%，連續第2日流入，累計流入4.02億元。南水北上合計淨流入28.09億元人民幣，終止連續3日流出。

本地報章盛傳，本港將對全港750萬市民展開全民檢測。本地消費股個別發展，周大福（1929）收報15.72元，跌1.01%；普拉達（1913）收報48.8元，升0.41%；L'OCCITANE（0973）收報28元，跌1.93%；莎莎國際（0178）收報1.47元，升0.68%；香港科技探索（1137）收報7.93元，升0.63%；日清食品（1475）收報5.94元，升1.02%。

本地地產股個別發展，新世界發展（0017）收報32.75元，跌0.61%；新鴻基地產（0016）收報98.4元，跌0.61%；長實集團（1113）收報52.9元，升0.09%；恒地（0012）收報34.15元，跌1.01%。領展（0823）收報65.55元，跌1.5%。

股神拍檔芒格續談阿里巴巴（9988）。收報121.3元，跌0.98%。

渣打（2888）、信置（0083）今公布業績。收報56.9元，跌2.49%。

信置（0083）收報10.42元，無升跌。

修身堂（8200）向第三方提供貸款900萬，年息16%。收報1.36元，無升跌。

世茂（0813）與深圳市政府討論國資入股，冀引入有實力國企。收報5.76元，跌1.37%。

澳博（0880）衛星場1月殺數逾5.3億跌近兩成。收報5.17元，跌1.9%。

港交所（0388）委黄莉娟任IPO審查聯席主管，前任加入不足兩年傳擬離港。收報433.8元，跌1.32%。

潤電（0836）上月附屬電廠售電量升2.4%。收報16.04元，跌0.74%。

金山工業（0040）擬拓儲能電池業務。收報0.68元，升1.49%。

破頂股表現

破頂股包括，綠城管理控股（9979）創上市新高，見7.2元，收報7.03元，跌1.68%；天倫燃氣（1600）創52周高，見9.7元，收報9.45元，跌2.07%；盈健醫療（1419）創52周高，見1.77元，收報1.76元，升7.32%；招商局港口（0144）創52周高，見16.12元，收報15.52元，跌0.26%；陽光紙業（2002）創52周高，見3.05元，收報2.96元，跌1%；康師傅（0322）創52周高，見18.28元，收報17.92元，升1.36%；俄鋁（0486）創52周高，見9.2元，收報9.14元，升1.78%；中國建築興業（0830）創52周高，見2.06元，收報2.01元，跌1.95%；精熙國際（2788）創52周高，見0.98元，收報0.98元，無升跌。

破底股方面

破底股包括，當代置業（1107）創上市新低，見0.14元，收報0.144元，跌2.04%；融信中國（3301）創上市新低，見2.54元，收報2.58元，跌0.77%；澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.12元，收報0.137元，跌2.14%；三葉草生物（2197）創上市新低，見8.27元，收報8.49元，跌6.39%；康聖環球（9960）創上市新低，見3.64元，收報3.71元，跌0.54%；康特隆（1912）創上市新低，見0.166元，收報0.167元，跌3.47%；南方通信（1617）創上市新低，見0.112元，收報0.116元，跌7.94%；太陽城集團（1383）創上市新低，見0.094元，收報0.095元，跌3.06%；凱升控股（0102）見52周低0.103元，收報0.104元，跌0.95%。

異動股

上升異動股，包括，培力控股（1498）收報0.92元，升12.2%；博華太平洋（1076）收報0.066元，升10%；東岳（0189）收報10.04元，升9.13%；縱橫遊（8069）收報0.36元，升9.09%；WAC（8619）收報0.114元，升8.57%；安能物流（9956）收報5.28元，升7.76%；睿見教育（6068）收報0.57元，升7.55%；盈健醫療（1419）創52周高，見1.77元，收報1.76元，升7.32%；天鴿互動（1980）收報0.91元，升7.06%；贛鋒鋰業（1772）收報134.5元，升7%；普匯中金（0997）收報0.062元，升6.9%。

下跌異動股，包括，中泛控股（0715）收報0.106元，跌18.46%；明發（0846）收報0.43元，跌14%；衍生集團（6893）收報0.3元，跌9.09%；中國太平（0966）見52周低9.9元，收報9.94元，跌8.97%；高鑫零售（6808）收報3.33元，跌8.52%；新世紀醫療（1518）收報0.91元，跌8.08%；南方通信（1617）創上市新低，見0.112元，收報0.116元，跌7.94%；華融金控（0993）收報0.161元，跌6.94%；匯聚科技（1729）收報0.94元，跌6.93%；高偉電子（1415）收報8.13元，跌6.55%；三葉草生物（2197）創上市新低，見8.27元，收報8.49元，跌6.39%。

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