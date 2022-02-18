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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止10連跌

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止10連跌，升1.04點子至0.15042%，是2月15日後最高，當日報0.15113%。

港元現報7.8003元貶值11點子，曾貶值最多18點子，報7.801元，亦曾升值最多5點子，報7.7987元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.51點子至0.05048%；1星期HIBOR升0.96點子至0.09369%；2星期HIBOR升0.77點子至0.10542%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.69點子至0.41506%；6個月期HIBOR升0.64點子至0.62708%；12個月期HIBOR升1.87點子至1.01512%。

美元指數現報95.833升值0.033點或0.03%。

美元1個月期LIBOR報0.13671%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0137%，終止連續2日收窄，利差是2022年2月15日後最高，當日差距為0.0314%

對上一次終止連續2日收窄，是2022年2月14日，當日利差報0.0312%。

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