長實回應傳媒查詢李澤鉅會否出席今日下午中聯辦駱惠寧主任主持召開之「萬眾一心 合力抗疫」香港社會各界抗疫行動推進會（視頻會議）一事時稱，「李澤鉅先生因身體抱恙，已辭謝出席有關活動。李先生近期出現咳嗽症狀，聲音沙啞，巳接受新冠病毒測試，現正等待檢測結果」。

長實同時亦發布李澤鉅原訂在活動上發言之講辭。

當中提到，「因應疫情嚴峻，隔離設施嚴重不足，集團旗下四間酒店將提供超過 3000 個房間用作社區隔離設施，以減輕港府面對隔離設施不足的壓力，冀能有助減低疫情傳播的風險。此外，集團旗下超級市場及個人護理用品連鎖店將盡量提供足夠的食物、日常用品、抗疫物資及藥物等，以滿足市民日常生活所需。集團亦在旗下商場安排播放疫苗通行證宣傳影片，讓市民更了解有關的安排。同時，集團亦為員工提供疫苗假期，以鼓勵大家接種疫苗，減低感染風險，並為居家工作的員工提供電腦等設備，以便網上工作等。我呼籲各界齊心合力，共同在衣食住行各方面為香港市民作出支援，以助大家走出疫境，生活盡快重回正軌」。

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