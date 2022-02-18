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恒指半日跌117點 跌穿10天線 北水續流出

美俄將就烏克蘭問題會談，美期急升，帶動恒指跌幅收窄。恒指今早低開159點，曾跌最多，255點，一度收窄至跌29點，半日高低波幅226點。美團（3690）、友邦（1299）、匯控（0005）拖累大市，騰訊（0700）、阿里（9988）貢獻恒指點數較多。

恒指半日跌117點或0.48%，報24674點，成交金額509億元；國指跌34點或0.39%，報8677點。恒生科技指數收報5627點，跌0.62%。

藍籌22隻升，38隻下跌，4隻無升跌。潤地（1109）升3.36%，收報39.95元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌4.34%，收報132.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，20隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）收報162.6元，升2.33%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報282.6元，跌2.62%。

恒指跌穿10天線(24666.89點)；科指曾跌穿10天線(5576.44點)及升穿50天線(5656.12點)。

北水南下合計淨流出1.44億元，較上日減少80.08%，連續第2日流出，累計流出8.69億元。南水北上合計淨流入29.31億元人民幣，較上日增加70.42%，連續第2日流入，累計流入46.51億元。

李澤鉅抱恙等檢測結果，辭謝中聯辦視像會議，酒店推3000房作隔離。長實（1113）收報53.1元，升0.09%。

金沙中國（1928）公布末期業績。收報24.45元，升1.88%。

兩新股上市，匯通達（9878）定價43元，清晰醫療（1406）定價1.6元。匯通達收報43.7元，升1.63%。清晰醫療（1406）收報1.5元，跌6.25%。

美國將AliExpress、微信列入「惡名市場清單」。阿里巴巴（9988）收報123.2元，升0.16%。騰訊（0700）收報480.2元，升0.25%。

嘉里物流（0636）不超過2.4億美元收購國際貨運代理及物流服務公司。收報20.1元，升0.9%。

中州證券（1375）去年多賺3.8倍，下半年資產減值準備2.19億元人幣。收報1.48元，跌0.67%。

現代傳播（0072）改名「超媒體」擬進軍元宇宙。收報0.186元，無升跌。

信和酒店（1221）虧損擴大，不派中期息。收報2.32元，無升跌。

國泰（0293）1月載客按年跌近19%，載貨水平創疫情最低。收報7.13元，跌1.66%。

尖沙咀置業（0247）中期多賺2.3倍，中期息15仙。收報22.9元，無升跌。

信置（0083）中期基礎盈利倍增，中期息增7%至15仙。收報10.3元，跌1.15%。

破頂股表現

破頂股包括，泉峰（2285）創上市新高，見70.8元，收報67.65元，升3.36%；中國建築興業（0830）創52周高，見2.08元，收報2.07元，升1.97%；魯証期貨（1461）創52周高，見0.8元，收報0.8元，升2.56%。

破底股方面

破底股包括，指尖悅動（6860）創上市新低，見0.158元，收報0.163元，升0.62%；三葉草生物（2197）創上市新低，見8元，收報8.3元，跌2.01%；康聖環球（9960）創上市新低，見3.51元，收報3.58元，跌0.56%；優趣匯（2177）創上市新低，見3.45元，收報3.66元，升2.81%；暢捷通（1588）見52周低7.19元，收報7.37元，跌0.27%；JS環球生活（1691）見52周低9.4元，收報9.57元，跌4.3%；冠忠巴士（0306）見52周低1.85元，收報1.85元，跌2.63%；凱升控股（0102）見52周低0.103元，收報0.106元，升1.92%；Bodibra母企海納星空科技（8297）見52周低0.155元，收報0.17元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，江山控股（0295）收報0.071元，升29.09%；培力控股（1498）收報1.04元，升14.29%；比高（8220）收報0.028元，升12%；心動公司（2400）收報32.6元，升9.21%；華誼騰訊娛樂（0419）收報0.21元，升8.81%；新東方在線（1797）收報5.33元，升8.33%；青瓷遊戲（6633）收報6.85元，升8.04%；寰宇娛樂（1046）收報0.71元，升7.58%；騰盛博藥（2137）收報15.34元，升7.27%；超智能控股（1402）收報0.49元，升6.52%。

下跌異動股，包括，世紀聯合（1959）收報0.57元，跌12.31%；新世紀醫療（1518）收報0.91元，跌7.14%；俄鋁（0486）收報8.36元，跌7.11%；華融金控（0993）收報0.161元，跌6.94%；希望教育（1765）收報0.94元，跌6.93%；清晰醫療（1406）收報1.5元，跌6.25%；百濟神州（6160）收報125.2元，跌6.01%；睿見教育（6068）收報0.52元，跌5.45%；宇華教育（6169）收報2.05元，跌4.65%；金輝（0137）收報1.24元，跌4.62%；東岳（0189）收報9.93元，跌4.52%。

 

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