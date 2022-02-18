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財匯局：核數師未能識別重大錯報及發表適當審計意見

財匯局公布，採納了一份調查報告，指一間上市公司的核數師未能識別在2014年已完全減值的應收款項減值損失，於該上市公司2016年的綜合財務報表中重複出現；以及鑑於上述所列之錯報，就2016年財務報表發表適當的非無保留意見。

該上市公司的一家子公司（子公司 A）持有上市公司的前子公司的應收款項。由於應收款項被認為不可收回，上市公司於2014年通過合併調整，就應收款項全部餘額確認減值損失。由於一個錯誤，上市公司在子公司A的2016年個別財務報表中，確認應收款項減值虧損，並將之併入2016年財務報表。其後，上市公司重新發布了2016年經調整財務報表，以更正上述錯報。

財匯局指出，重複確認應收款項的減值虧損，導致上市公司的虧損被誇大，以及因將子公司A的財務報表，轉換為上市公司的呈列貨幣而導致的外幣儲備相應錯報。調查顯示，核數師未能識別與外幣儲備有關的認定層次的重大錯報風險，並適當設計及執行實質性程序，以測試可歸因於子公司A的匯兌差額的準確性；以及評估與子公司A財務報表有關的合併調整換算是否適當和準確。

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