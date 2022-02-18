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金管局發通函 強烈鼓勵銀行實行疫苗通行證 員工返公司至少打一劑疫苗

金管局今日向銀行發出通函，強烈鼓勵銀行參考政府和金融監管機構做法，就員工進入工作場所，按其環境和運營需要實施疫苗通行證安排。員工在進入工作場所之前，需至少有第一劑新冠疫苗接種證明。因健康狀況不適合接種疫苗的員工可獲豁免，但需出示有效的醫療證明，他們亦應定期接受新冠病毒檢測。

銀行應自今日起的兩星期內，通知金管局會否實施疫苗通行證安排，及計劃實施日期。如果認可機構決定不實施疫苗通行證，向金管局提供其考慮的細節。根據銀行與金管局分享的最新資訊，超過 90% 的銀行員工已接種至少一劑新冠疫苗。

此外，金管局要求銀行應強烈鼓勵符合條件的員工，接種第三劑新冠疫苗，並為此提供充分的便利措施，例如疫苗接種休假安排。銀行應密切關注新冠疫情發展，並根據政府關於的預防和控制措施的最新指引，及時評估調整工作場所安全措施的必要性。

銀行公會回應，得悉金管局今天發出有關疫苗通行證的通函，並呼籲會員銀行積極研究落實安排。公會會繼續與金管局和相關政府部門緊密溝通，確保業界了解疫苗通行證的落實細節，並配合執行其他防疫措施，以達至最佳的抗疫效果，保障客戶及員工安全。

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