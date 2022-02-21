澳門司法警察局（下稱司警）發稿及《GGR Asia》報道指，司警聯同博彩監察協調局（下稱博監局）日前派員到多間娛樂場進行聯合突擊巡查行動，重點監察博企轄下貴賓廳（俗稱公司廳）有否出現違規情況，以及加強打擊與非法兌換貨幣相關的違法活動，防範倘有的治安風險。司警公布聯同博監局派員高調巡查公司廳的行動，為近年罕見。
該局透露，在2月16日至17日（上周三、四）期間，司警共派出27名刑事偵查員，聯同博彩監察協調局多名稽查人員，分多個時段前往澳門及路氹區多間娛樂場進行巡查。行動中沒有發現公司廳出現違規行為，另合共截查了117人（包括92男、25女），當中2名男子為逾期逗留人士、6名人士（3男、 3女）涉及俗稱換錢黨的非法兌換貨幣活動，故將該8名人士帶返司警作進一步調查。經完成相關調查及身份認別程序後，將相關人士移送治安警察局（治安警）出入境管制廳處理。
司警局表示，將持續與博彩監察協調局加強合作，共同維護娛樂場內及周邊區域的秩序及治安環境。《GGR Asia》報道引述司警1月份數據指，在2021年共錄得1372宗與博彩相關罪行，按年增加23.2%。
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