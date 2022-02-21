該局透露，在2月16日至17日（上周三、四）期間，司警共派出27名刑事偵查員，聯同博彩監察協調局多名稽查人員，分多個時段前往澳門及路氹區多間娛樂場進行巡查。行動中沒有發現公司廳出現違規行為，另合共截查了117人（包括92男、25女），當中2名男子為逾期逗留人士、6名人士（3男、 3女）涉及俗稱換錢黨的非法兌換貨幣活動，故將該8名人士帶返司警作進一步調查。經完成相關調查及身份認別程序後，將相關人士移送治安警察局（治安警）出入境管制廳處理。

司警局表示，將持續與博彩監察協調局加強合作，共同維護娛樂場內及周邊區域的秩序及治安環境。《GGR Asia》報道引述司警1月份數據指，在2021年共錄得1372宗與博彩相關罪行，按年增加23.2%。

其他報道

四大行同步下調廣州地區房貸利率

恒生7分行因員工染疫今起暫停服務

匯豐捐1億元兼與紅十字會合作抗疫 支援有需要人士

俄若「入侵」烏克蘭 美國、歐盟據報將禁止金融交易、聯繫

傳大幅裁員 微博澄清：僅為架構調整

卡賓去年少賺15.5% 派末期息3.4仙

花樣年債券持有人 起訴潘軍、曾寶寶等 稱公司發布「不準確和誤導性」公告

英國申入CPTPP市場進入第二階段談判

恒指半日跌172點「ATM」拖累大市 北水轉淨流入

恒生銀行捐贈1000萬推「抗疫同恒」計劃

財匯局：王蕙湄辭任執行董事

吉利旗下蓮花據報擬明年上市