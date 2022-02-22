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【久利生專欄】壓倒商界的抗疫通行證

面對第五波新冠疫情的嚴峻考驗，據說是要盡快穩控疫情壓倒一切。大灣仔上中下環港漂微信上盡是「在港中资为东方之珠保驾护航」、「互联网巨头基本上都宣布捐款驰援香港」等，簡直是延續發揚了奧運會的競技精神。

當然冬奧是頭等大事，等待個等，於是愈接近賽事結束，北京為香港疫情亦愈快定調，本地政商界反應亦愈迫切，也愈多口號式的樣板戲，先捐錢等「官宣」再加碼配合，出錢多於出力，獻地大過獻計。

眾志成城，死人還是要先感激奠基，為的是四五架挖泥車平排架條紅底白字Banner的儀式感。莫非還要開設捐款辦，直接under審計署，衡捐量值，反正地方議會真空而立法機關充斥著空投雪糕車的低智，為官者又叫市民靜一靜。

Don’t look up，忽發奇想，之前有人提出為建明日大嶼，港人大可一人一股集資。筆者反建議，趁著早排上市公司興玩回購，近月金融市場又講先買後付，不如就來個「先付後賣」，預早買斷港人本身應有的真正選擇，全民檢測電子消費券呀、第三四五六七針優惠呀什麼都可以。

港商早年返大陸做生意，礙於要盡快準確認識國情，多聘用些所謂中間人、「國事顧問」；現在隨著國家檢測車入城，今後就可能無時無刻、隨時隨地都要識「畀反應」，參與國家抗疫運動，全年業績後寫年報又要當成是ESG加多兩段。

雖然抗疫善事是有錢出錢、有力出力，政治響應也最好能夠有多有少，否則便可大可小。或許眼見本地中資民企紛紛搶先救災，本地巨賈代表亦「心甘後人」，讓領導先行。其實抗疫跟投資做刁一樣，出手也很講求timing的，手感卻可以很不同。

例如李澤楷，富衛雖未上市，但當然仍可落力抗疫，講到明「作為愛國愛港力量，香港商界責無旁貸」，所以盈拓將總動員為市民健康和社會穩定出力，三千條熱線以外，是MIRROR拍片心靈義診，鼓勵市民居家抗疫，又為旗下DrGo遙距問診的患者補貼診金（抄PayPayEgg嘅）。

其他同樣出心出力的，先有新世界集團送贈十多部暖爐，讓戶外病人可以在寒風下取暖，並升級至配對酒店房同會展。再來李嘉誠基金會支援私家醫院接收公立醫院非新冠病毒的患者，首階段捐3000萬港元（其後再加碼1000萬元）紓緩公營醫療壓力。

既然有錢出錢有力出力，便沒什麼可以說的，八仙過海，各施各法，筆者亦不以為然。但有人的地方便會有比較，何況是富人，一眾本地KOL當然又自發公開唱好，亦有人主動帶風向，讓病人圍爐的做法夠人性化又貼地，折現資助私院的的主意也夠高明，總之成件事就很谷愛凌 - 食兩家茶禮又要取得平衡？

惡疫無情，最新一期《經濟學人》探討全球空置寫字樓的真正成本，投資者紛紛坐艇，疫情下經濟轉差，全球CBD的寫字樓空置率大升，曼克頓、倫敦城、丸之內（內文讀多幾段至提到劏租盛行的香港，租金2020年跌17%，2021年再跌7%)。經人有所不知的是，雖然有測量行指本港甲級寫字樓丟空率，去年已達近雙位數，卻仍無阻中區核心商廈的計劃。

中環之前便傳出有新建商廈打算將全幢改裝，並出租成專科醫療中心，作私家醫院式運作，更邀請前食衛局長高永文及前醫管局代理總監劉少懷助陣，令皇后大道沿路除了中建、萬邦行及萬年（加上港怡在泛海）等大廈外，又會多一座醫院級商廈。

其後有報道指，身兼香港創新醫療學會會長的劉醫生曾指，將聯同其他醫護團體已成功申辦接種中心，應該是指另一本地健康醫療集團的接種站。這些強檢谷針的很多商業聯網，或許也加深了網上輿論所講私家醫院「針可照打、病就唔收」的先入為主印象。

當然穩控疫情壓倒一切，正如何影響內地社會及民營市場，或更加值得我們學習。防疫結合共富思想形成了另類乘數效應，所謂「三次分配」的政策加速落地，最新並體現於近日要引導外賣等互聯網平台企業，進一步下調餐飲商戶服務費，降低相關企業經營成本。

這亦印證本欄去年指出，「新冠疫情對產業結構有非對稱衝擊，⋯。低收入群體影響更明顯，並且恢復得較慢，導致共同富裕更加迫切。」結果是冬奧一過，國企提速降費式計劃經濟指令劍指民企，可能是中低階層就業出問題，微收入變零收入，連累實際失業數字或凍過冬奧大雪台。

就這樣，騰訊、阿里、京東、小米對本港的千萬計抗疫捐款，變得微不足道，無人留意，可以全部write-off，事關「万亿美团突然闪崩不到一小时，2000亿港元市值挥发」又轉載到微信，所謂穩控疫情壓倒一切，原來也包括美團及一眾平台概念股的股價。

久利生

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