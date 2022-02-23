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聯想上季純利創新高錄近50億 勝預期 

聯想集團（0992）公布，截至去年12月底止，集團第三財季純利錄6.4億美元（約49.79億港元）創新高，較市場預期5.354億美元為佳，並較2020年同期增長62%。期內毛利率達16.7%，每股基本盈利為5.5美仙。

集團上季收入高見201.27億美元（約1565.88億港元），較去年同期172.45億美元，按年增長17%。季內經營溢利9.32億美元，同比上升33%。

按各產品業務劃分，上季智能設備業務利潤按年增長21%，收入上升16%；而經營利潤率同比上漲31個基點，達到創紀錄的7.7%。集團指，上述增長主要由於季內全球商用電腦（不包括 Chromebook）需求錄得自1998年以來第三高增長率所帶動。

受惠雲計算和企業客戶強勁的基礎設施升級周期，以及各企業在邊緣計算、混合雲和人工智能部署的快速增長，集團上季基礎設施方案業務成功扭虧為盈，相關經營溢利同比增至1700萬美元，收入按年升19%至19億美元。

聯想集團中午收報9.09元，升0.89%。

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