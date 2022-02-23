恒生銀行公布，因應員工的2019冠狀病毒病個案，總行1樓(優進理財及一般銀行服務)及11分行暫停服務將由今天（2月23日）起暫停服務，直至另行通知。荃灣分行（毗連港鐵荃灣站）則恢復營業。
客戶可到總行3樓優越理財中心或B2樓層辦理一般銀行服務。
11間分行分別為，莊士敦道分行、銅鑼灣分行、希慎道分行 、窩打老道分行、牛頭角分行、北河街分行、綠楊坊優越及優進理財中心、大埔分行（廣福道）、眾安街分行、沙田分行。
銀行會為相關員工提供適切的支援及協助，同時為審慎起見亦已安排在上述分行進行深層清潔及消毒。上述分行全部員工會被安排接受檢測，並會留在家中自我隔離以等候檢測結果。
客戶如需要任何關於分行營業安排的資訊或有保管箱服務的查詢，可致電客戶服務熱線（電話：28220228）或參閱恒生網址：https://www.hangseng.com/content/dam/hase/en_hk/common/pdf/branch_notice.pdf。
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