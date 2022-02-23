金管局指，計劃推出以來先後展期三次，部分參與計劃的企業已經「還息不還本」超過兩年，對銀行的風險管理帶來一定挑戰。儘管如此，考慮到本港疫情轉趨嚴峻，個別企業的經營情況再度陷入困難，金管局和協調機制決定再次延長計劃6個月至10月底。

有意參與「還息不還本」展期的企業客戶，於2022年5月至10月期間的貸款本金還款期可獲延長6個月。貿易融資貸款本金還款期則可獲延長90天。屬自償性的貿易融資貸款，銀行可要求客戶當收到相關款項後償還貸款。有需要貸款展期的企業客戶可以聯絡銀行，銀行將以預先批核原則處理。

正在參與「還息不還本」的企業客戶，可在任何時間自願選擇開始部分本金還款。客戶原則上恢復償還按原定還款計劃應償還本金金額的20%，為期一年。就不同種類貸款的具體處理方法如下︰

分期貸款方面，例如物業抵押貸款和商用汽車貸款，每期本金還款額為原定還款額的20%，為期一年。貸款年期一般予以相應延長。銀行可以根據相同原則，處理以個人名義敘造的商用汽車貸款。

貿易融資貸款、將在未來一年內到期償還的貸款或循環貸款未償還餘額，銀行可以按實際情況與客戶協商，容許客戶在兩年內分期償還相關貸款。

至於一年後之本金還款安排，金管局和協調機制會在按部就班的前提下適時作出檢討。

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