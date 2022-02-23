金管局聯同「銀行業中小企貸款協調機制」（協調機制）宣布，再次延長「預先批核還息不還本」計劃6個月至今年10月底。協調機制留意到一些參與計劃的企業的還款能力已經有所恢復，並希望有較為明確的還款安排，有見及此，計劃將會提供選項，讓企業以自願的方式選擇在未來一年恢復償還按原定還款計劃應償還本金金額的20%。
金管局指，計劃推出以來先後展期三次，部分參與計劃的企業已經「還息不還本」超過兩年，對銀行的風險管理帶來一定挑戰。儘管如此，考慮到本港疫情轉趨嚴峻，個別企業的經營情況再度陷入困難，金管局和協調機制決定再次延長計劃6個月至10月底。
有意參與「還息不還本」展期的企業客戶，於2022年5月至10月期間的貸款本金還款期可獲延長6個月。貿易融資貸款本金還款期則可獲延長90天。屬自償性的貿易融資貸款，銀行可要求客戶當收到相關款項後償還貸款。有需要貸款展期的企業客戶可以聯絡銀行，銀行將以預先批核原則處理。
正在參與「還息不還本」的企業客戶，可在任何時間自願選擇開始部分本金還款。客戶原則上恢復償還按原定還款計劃應償還本金金額的20%，為期一年。就不同種類貸款的具體處理方法如下︰
分期貸款方面，例如物業抵押貸款和商用汽車貸款，每期本金還款額為原定還款額的20%，為期一年。貸款年期一般予以相應延長。銀行可以根據相同原則，處理以個人名義敘造的商用汽車貸款。
貿易融資貸款、將在未來一年內到期償還的貸款或循環貸款未償還餘額，銀行可以按實際情況與客戶協商，容許客戶在兩年內分期償還相關貸款。
至於一年後之本金還款安排，金管局和協調機制會在按部就班的前提下適時作出檢討。
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