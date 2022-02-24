季內，持牌機構及人士和註冊機構的總數為48657，其中持牌機構的數目為3210家。證監審閱了40宗新上市申請，包括兩宗來自不同投票權架構公司及一宗來自尚未有盈利的生物科技公司的申請。此外，證監認可了在香港公開發售的45隻單位信託及互惠基金（包括27隻在香港註冊成立的基金）、四隻強制性公積金匯集投資基金及48項非上市結構性投資產品，並為21家新的開放式基金型公司進行註冊。

另一方面，證監會季內對持牌機構進行了61次深入視察，以檢視它們遵守監管規定的情況。因應股價及成交量的異動，證監提出了1,284項索取交易及帳戶紀錄的要求。而在檢視上市公司的披露情況時，就14宗個案發出指示以收集更多資料，及就一宗個案以書面形式闡述證監會所關注的事項。證監會對五家持牌機構及九名人士作出了紀律處分，涉及的罰款總額逾2300萬元。

其他報道

美國務院：中國應促普京讓步 俄違中國「主權是神聖不可侵犯」立場

俄國防部長稱僅攻擊軍事設施 非烏克蘭城市 俄交所停市 恒指跌逾810點

港交所去年多賺9%符預期 第二次中期息4.18元

東亞全年多賺45% 息0.35元 東亞中國轉賺

希慎去年基本溢利2.8%遜預期 第二次中期117仙

俄羅斯打擊烏克蘭各地 烏外長稱是「全面入侵」 恒指半日跌734點

361度國際發盈喜 去年溢利按年升逾35%

匯豐保險伙路德會 捐消毒及殺菌設備予長者

滬深三大指數半日向下 上證以近低位收市 跌31點

普京稱美國已越紅線 拜登稱將進一步制裁 布油升穿100美元 美期港股急挫

李嘉誠蟬聯福布斯香港首富 身家約2800億元

普京決定在烏克蘭實施軍事行動 恒指跌逾530點 美期急挫 金價見1個多月高