批准條件當中包括，奇妙電視須履行最新的投資計劃，於2016至2022年期間投資共13.1億元；同時使用頻譜及固定網絡傳送一條新的電視節目頻道；3個月內覆蓋香港75%的人口，及15個月內覆蓋香港99%的人口。

通信局指，有關頻譜在指配予奇妙電視用作傳送免費電視服務後，會有助增加其服務覆蓋範圍，並會在現有的兩條綜合頻道外提供多一條新的電視節目頻道。

奇妙電視將使用數碼地面電視頻道22（即478 – 486兆赫）播放其電視節目頻道，惟在首階段（即由二○二二年五月二十四日或之前開始播放時），奇妙電視的數碼地面電視傳送網絡只覆蓋部分地區。

綜合傳送者牌照的有效期為15年，將於2037年1月26日屆滿，至於頻譜的指配期則會有效至奇妙電視的免費電視牌照於2028年5月30日屆滿為止。

另外，收到兩宗投訴，其中，就ViuTV節目《賭命夫妻》，通訊局認為播出的第一至五集節目有關編排和須以負責任手法處理節目的投訴成立；以及有關第一集內容有欠莊重嚴謹和在處理／描繪性方面的投訴成立。通訊局決定向香港電視娛樂發出強烈勸諭，敦促它嚴格遵守《電視節目守則》中的相關條文。

投訴主要指，節目有違婚姻及婚姻關係的道德標準；節目涉及露骨的性題材，應劃分為「成年觀眾」類別節目，並在晚上十一時後播出；以及第五集中有內容構成非禮，並令女性受到污衊。

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