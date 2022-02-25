新創建（0659）截至去年底的淨負債比率為13%，較去年6月底降12個百分點，面對環球央行加息周期，執行董事兼行政總裁馬紹祥表示，公司浮息負債為40%，加息的影響較低。他指集團財務狀况穩固，早前出售資產套現了62億元，亦有足夠的銀行信貸額度支持繼續投資。
過去新創建收購了3項內地公路項目，目前佔新創建道路業務應佔經營溢利的11%，馬紹祥指會繼續積極檢視項目收購或出售。首席營運總監何智恒補充，物流和道路皆為新創建着重的業務，若有好項目會進行收購，亦不心急收購，他又指內地經濟在全球領先，物流車流龐大，不擔心目前經濟放緩影響業務。
長實（1113）去年底宣布出售飛機租賃業務，對於會否新創建是否也會出售，何智恒表示，業務雖然未來不明朗，但已見復蘇，出售與否言之尚早。公司完成出售蘇伊士新創建及廈門集裝箱碼頭業務，加上低負債比率，問及會否作出回購，何智恒表示不排除選項，他們不時會檢視資金運用，以為股東創造最大價值。
新冠肺炎年初再爆發，馬紹祥指有建築地盤局部停工，對工期有影響。另外，3間邊境免稅店業務繼續關閉，公司在其他地方開設期間限定店以增加銷售渠道應付。對於政府傳聞有意徵用灣仔會展作為社區隔離設施，馬紹祥表示會支持政府任何抗疫措施，會等待政府安排配合。
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