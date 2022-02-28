歐洲央行發聲明稱，位於奧地利的Sberbank Europe及其附屬公司「由於地緣政治緊張局勢衝擊聲譽，遭遇大規模資金外流」，「這導致其流動性狀況惡化。而且，在集團層面和銀行聯盟內每個附屬公司內部，都沒有切實可行的措施來恢復流動性狀況」。

負責處理困境歐洲銀行的單一清算委員會(SRB)表示，已對俄羅斯聯邦儲蓄銀行的這三個附屬公司實施暫停支付、執行和終止的權利。根據SRB的一份聲明，存款人將能夠每天提取這三個歐洲當局確定的金額。

美國上周表示，將對俄羅斯五家最大的銀行實施制裁，其中包括聯邦儲蓄銀行和俄羅斯外貿銀行（VTB Bank PJSC）。根據美國、加拿大和歐洲周六宣布的處罰措施，聯邦儲蓄銀行也將被限制進入SWIFT金融報文傳送系統。

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