歐洲央行對俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank of Russia PJS）旗下Sberbank Europe AG以及其克羅地亞和斯洛文尼亞附屬公司採取行動，歐央行認為Sberbank在不久的將來可能無法償還到期的債務或其他負債。根據其網站，Sberbank Europe在2020年底擁有129億歐元（144億美元）資產。
歐洲央行發聲明稱，位於奧地利的Sberbank Europe及其附屬公司「由於地緣政治緊張局勢衝擊聲譽，遭遇大規模資金外流」，「這導致其流動性狀況惡化。而且，在集團層面和銀行聯盟內每個附屬公司內部，都沒有切實可行的措施來恢復流動性狀況」。
負責處理困境歐洲銀行的單一清算委員會(SRB)表示，已對俄羅斯聯邦儲蓄銀行的這三個附屬公司實施暫停支付、執行和終止的權利。根據SRB的一份聲明，存款人將能夠每天提取這三個歐洲當局確定的金額。
美國上周表示，將對俄羅斯五家最大的銀行實施制裁，其中包括聯邦儲蓄銀行和俄羅斯外貿銀行（VTB Bank PJSC）。根據美國、加拿大和歐洲周六宣布的處罰措施，聯邦儲蓄銀行也將被限制進入SWIFT金融報文傳送系統。
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