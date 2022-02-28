聯交所對花樣年（1777）、彩生活（1778），以及花樣年主席兼行政總裁潘軍、彩生活前執董及行政總裁兼前非執董唐學斌等兩名董事採取紀律行動，批評上述單位違反花樣年在7年前分拆彩生活上市時所訂立不競爭契據及業務劃分計劃。上市委員會決定施加制裁及指令。
通告指，花樣年在2014年6月分拆出彩生活時，訂立不競爭契據及業務劃分計劃，當中包括花樣年不會從事任何涉及針對「住宅社區」的物業管理服務的業務；若目標公司有管理「純住宅社區」，花樣年不會進行收購該或須出售有關部分；彩生活不會收購涉及「純商業物業」的目標公司，或須出售有關部分。
上市委員會指，在契據及計劃生效後，花樣年自2015年透過其附屬參與30個分類為「純住宅社區／住宅社區」的項目之管理，花樣年並未將有關項目交予彩生活進行評估。此外，彩生活於2015年、2018年及2019年收購三間管理「純商業物業」 的目標公司之股權，也未有採取出售或評估出售該管理合約。
上市委員會裁定，花樣年未有就促使其遵守契據條款維持並實施有效及充足的內部監控措施，違反 《企業管治守則》守則條文C.2.1，並裁定彩生活違反《上市規則》第2.13（2）條及《企業管治守則》守則條文C.2.1。
上市委員會指，潘軍及唐學斌同為管理團隊成員，但未有確保兩間公司就遵守契據及計劃維持充足及有效的內部監控措施，導致彩生活在相關年報的披露資料不準確。委員會決定，潘軍須於90天內完成17小時有關監管及法律議題培訓，唐學斌日後若要再獲委任為任何上市公司的董事，先決條件是完成培訓。
花樣年全日收報0.285元，跌1.72%。彩生活收報0.78元，下挫8.24%。
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