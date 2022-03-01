今年2月份現樓按揭宗數比去年同期少9.7%；今年首2月的現樓按揭宗數為18,633宗，按年增加22.4%，同時亦創11年的同期新高。另外，今年2月樓花按揭宗數比去年同期增1.1倍；今年首2月的樓花按揭宗數為1227宗，按年增57.5%，創2年的同期新高。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，上月份現樓宗數因疫情及節日影響，宗數按月下跌逾半，相反樓花宗數因去年第四季的一手供應維持穩定的水平，因此宗數仍保持平穩。根據土地註冊處資料所見，截至2月25日，二月份的一手及二手住宅註冊宗數按月下跌不少，相信將影響未來數個月的現樓及樓花按揭宗數，料首季按揭宗數將見回落。

現樓銀行市佔率方面，中銀香港（2388）連續7個月居首，市佔率為23.3%；匯豐銀行以市佔率16.7%排第二；而恒生銀行（0011）以市佔率達13.2%排名第三；渣打銀行排名第四，市佔率達9%；工銀（亞洲）排名由1月排名第九躍升至上月第五，市佔率4.3%。

今年2月份四大銀行現樓市佔率由1月74.1%縮窄至62.2%，而中小型銀行市佔率由1月25.9%升至37.8%，創兩年新高。曹表示，各銀行已開始爭取今年的按揭業務，並相繼推出各項優惠吸客。

樓花排名方面，匯豐連續3個月居首，市佔率19.1%；恒生連升兩級排名第二，市佔率18%；中銀香港排名下跌一級成第三，市佔率16.7%；而東亞銀行（0023）躍升兩級排第四，市佔率10.3%；渣打銀行以市佔率9.6%排第五，下跌兩位。

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