ECA International每年11月就地區津貼進行調查，評估全球超過490個地區的整體生活質素。該機構亞洲區域總監關禮廉表示，香港在最新的宜居城市排名中顯著下挫，部分由於香港加強對本地新聞及媒體的審查，導致整體宜居分數中「新聞及媒體自由」方面評分受影響。同時，許多去年排名較香港低的地區因放寬防疫措施，帶動今年全球排名上升更超越香港。

不過，儘管新加坡今年與香港情況相似，其整體宜居程度的分數有所下跌，但仍然為最適合東亞外派僱員居住的地點。至於亞洲地區排名的下跌趨勢同時亦包括多個內地城市，其中上海為排名最高的內地城市，位列第117位；另鄭州則錄得最大跌幅，下跌14位至排名第194位的最宜居城市。

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