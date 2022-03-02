恒指半日跌243點或1.07%，報22518點，成交金額595億元；國指跌69點或0.87%，報7983點。恒生科技指數收報5077點，跌1.53%。

藍籌11隻升，49隻下跌，4隻無升跌。中海油（0883）升4.19%，收報10.44元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌7.08%，收報12.86元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，22隻下跌。升幅最大的是百度（9888）收報159.4元，升7.63%；跌幅最大的是快手（1024）收報82.3元，跌7.16%。

恒指續低於主要平均線，最近為10天線(23413.25點)。科指續低於主要平均線，最近為10天線(5252.87點)。

北水南下合計淨流入17.44億元，較上日減少7.21%，連續第6日流入，累計流入101.2億元，對上一次連續6日淨流入是2022年1月12日。南水北上合計淨流入6.22億元人民幣，較上日減少81%，連續第4日流入，累計流入123.3億元。

香港或實施「禁足」，市民搶購物資，相關股份表現如下。香港科技探索（1137）收報8.41元，跌8.39%。日清食品（1475）收報5.8元，跌1.19%。維他奶（0345）見52周低14.02元，收報14.06元，跌2.5%。金源米業（0677）收報0.51元，無升跌。經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.69元，跌1.43%。

外賣平台需對入網者進行審查，違者需擔連帶責任，新規15日實施。美團（3690）收報177.6元，升2.42%。

中電（0002）與恒生（0011）簽訂「可再生能源證書」購買協議，十年將減少6萬噸碳排放。中電（0002）收報77.3元，跌0.45%。恒生（0011）收報140.5元，跌2.09%。

匯豐要求員工6月底前打齊3針，才可回辦公室。匯控（0005）收報51.55元，跌4.54%。

蘋果暫停在俄羅斯的產品銷售。小米（1810）收報14.88元，升1.36%。舜宇（2382）收報170.7元，跌6.31%。瑞聲（2018）收報21.25元，跌4.71%。

油價破頂見逾7年高，紐油升穿108美元，布油升穿110美元。中石油（0857）創52周高，見4.29元，收報4.26元，升3.15%。中海油（0883）創52周高，見10.54元，收報10.44元，升4.19%。

俄鋁（0486）挫逾26%，見4年最大跌幅。見52周低3.31元，收報3.89元，跌17.06%。

多間公司公布業績，績前表現如下，創科（0669）收報125.3元，跌2.72%。華住（1179）收報31.7元，升0.16%。

東風（0489）就神龍新業務安排與Stellantis磋商。收報6.77元，跌0.73%。

新濠國際（0200）旗下新濠博亞公布第四度EBITDA按年增長76%，達9400萬美元。見52周低7.58元，收報7.7元，跌3.87%。

海底撈國際（6862）調任楊利娟為首席執行官。收報17.72元，跌1.88%。

美團（3690）推佣金減半、每單1元封頂助困難商戶。收報177.6元，升2.42%。

中交建（1800）去年新簽合同錄1.26萬億人幣，高出目標8%。收報4.56元，跌1.72%。

友邦（1299）捐3000萬元予仁愛堂，支援受疫情影響的長者及弱勢社群。收報80.1元，跌1.23%。

新地（0016）公布中期業績後，郭家逾5600萬第二度增持。見52周低89.45元，收報90.35元，跌0.06%。

百度（9888）上季經調整EBITDA按年跌33%，勝市場預期。收報159.4元，升7.63%。

小鵬汽車（9868）：2月智能電動車交付量增1.8倍。收報136.2元，跌4.69%。

藍鼎國際（0582）發盈警，預告2021年度虧損減少四至六成。收報0.222元，跌1.77%。

置富（0778）全年少賺4.2%息19.87仙，預算案暫緩追租添不明朗因素。見52周低6.96元，收報7.02元，跌5.14%。

稻香（0573）：暫停香港所有食肆營運，對財務、經營沒有重大影響。見52周低0.82元，收報0.83元，無升跌。

理想汽車（2015）：2月理想ONE交付達8414輛，按年增2.6倍。收報121.9元，升0.08%。

破頂股表現

破頂股包括，兗煤澳洲（3668）創上市新高，見28.6元，收報27.65元，升14.97%；中石油（0857）創52周高，見4.29元，收報4.26元，升3.15%；中海油（0883）創52周高，見10.54元，收報10.44元，升4.19%；兗煤（1171）創52周高，見22.3元，收報20.95元，升2.95%；中國食品（0506）創52周高，見3.69元，收報3.6元，升2.56%；中國建築興業（0830）創52周高，見2.2元，收報2.15元，跌1.38%；精熙國際（2788）創52周高，見1元，收報0.99元，無升跌。

破底股方面

破底股包括，禹洲（1628）創上市新低，見0.6元，收報0.6元，跌4.76%；融信中國（3301）創上市新低，見2.45元，收報2.47元，跌4.26%；中梁（2772）創上市新低，見2.9元，收報2.91元，跌2.35%；澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.117元，收報0.117元，跌0.85%；家鄉互動（3798）創上市新低，見1.29元，收報1.3元，跌2.26%；指尖悅動（6860）創上市新低，見0.153元，收報0.154元，跌0.65%；青瓷遊戲（6633）創上市新低，見4.5元，收報4.5元，跌12.96%；維亞生物（1873）創上市新低，見2.76元，收報2.79元，跌5.74%；兆科眼科（6622）創上市新低，見4.51元，收報4.52元，跌3.62%；微泰醫療（2235）創上市新低，見13.5元，收報13.7元，跌2.84%；先瑞達醫療（6669）創上市新低，見8.69元，收報8.98元，跌9.02%；康聖環球（9960）創上市新低，見2.85元，收報2.85元，跌4.68%；譚仔國際（2217）創上市新低，見2.44元，收報2.44元，跌3.94%；順豐同城（9699）創上市新低，見9.88元，收報9.99元，跌3.57%；奈雪的茶（2150）創上市新低，見5.93元，收報5.97元，跌3.86%；微博（9898）創上市新低，見210.4元，收報213.6元，跌1.11%；太陽城集團（1383）創上市新低，見0.072元，收報0.072元，跌4%；松齡（1989）創上市新低，見0.275元，收報0.285元，跌16.18%；維信金科（2003）創上市新低，見3.32元，收報3.49元，跌3.86%；時計寶（2033）創上市新低，見0.54元，收報0.54元，跌3.57%；宏安地產（1243）創上市新低，見0.074元，收報0.078元，升2.63%；正榮地產（6158）創上市新低，見0.65元，收報0.66元，跌1.49%；創新奇智（2121）創上市新低，見14.12元，收報14.14元，跌3.28%；上坤（6900）創上市新低，見1.88元，收報1.9元，跌2.06%；廣匯寶信（1293）創上市新低，見0.59元，收報0.61元，無升跌；合景泰富（1813）見52周低3.58元，收報3.58元，跌6.04%；龍光地產（3380）見52周低2.25元，收報2.26元，跌9.6%；朗詩（0106）見52周低0.21元，收報0.21元，跌3.23%；招商證券（6099）見52周低9.66元，收報9.68元，跌1.63%；通達（0698）見52周低0.15元，收報0.154元，無升跌；新濠國際發展（0200）見52周低7.58元，收報7.7元，跌3.87%；澳博（0880）見52周低4.1元，收報4.12元，跌2.6%；心動公司（2400）見52周低24.35元，收報24.45元，跌5.96%；飛魚科技（1022）見52周低0.285元，收報0.29元，無升跌；長城汽車（2333）見52周低15.54元，收報15.72元，跌4.26%；莎莎國際（0178）見52周低1.3元，收報1.32元，跌2.22%；中生製藥（1177）見52周低4.73元，收報4.79元，跌3.82%；億勝生物科技（1061）見52周低4.58元，收報4.58元，跌2.76%；李氏大藥廠（0950）見52周低2.72元，收報2.75元，跌1.43%；長江生命科技（0775）見52周低0.68元，收報0.69元，跌1.43%；開拓藥業（9939）見52周低0.68元，收報0.69元，升2.64%；碧生源（0926）見52周低0.68元，收報0.69元，升4.73%；中國智能交通（1900）見52周低0.138元，收報0.138元，無升跌；光啟科學（0439）見52周低0.178元，收報0.18元，跌4.26%；維他奶（0345）見52周低14.02元，收報14.06元，跌2.5%；星島（1105）見52周低0.485元，收報0.485元，跌1.02%；九龍倉置業（1997）見52周低34.1元，收報34.75元，跌1%；新鴻基地產（0016）見52周低89.45元，收報90.35元，跌0.06%；嘉華國際（0173）見52周低2.93元，收報2.93元，跌1.35%。

異動股

上升異動股，包括，BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.203元，升41.96%；齊合環保（0976）收報0.91元，升26.39%；兗煤澳洲（3668）創上市新高，見28.6元，收報27.65元，升14.97%；五礦資源（1208）收報3.12元，升11.03%；敏捷控股（0186）收報0.425元，升8.97%；協鑫新能源（0451）收報0.211元，升8.21%；百度（9888）收報159.4元，升7.63%；新疆新鑫（3833）收報1.7元，升7.59%；中國水業集團（1129）收報0.31元，升6.9%；中鋁（2600）收報5.68元，升6.57%。

下跌異動股，包括，俄鋁（0486）見52周低3.31元，收報3.89元，跌17.06%；松齡（1989）創上市新低，見0.275元，收報0.285元，跌16.18%；青瓷遊戲（6633）創上市新低，見4.5元，收報4.5元，跌12.96%；領悅服務（2165）收報3.36元，跌12.27%；中泛控股（0715）收報0.075元，跌10.71%；世茂集團（0813）收報4.49元，跌9.84%；龍光地產（3380）見52周低2.25元，收報2.26元，跌9.6%；米格國際（1247）見52周低0.345元，收報0.345元，跌9.21%；先瑞達醫療（6669）創上市新低，見8.69元，收報8.98元，跌9.02%；新世紀醫療（1518）收報0.93元，跌8.82%；香港科技探索（1137）收報8.41元，跌8.39%。

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