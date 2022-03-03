港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止6連升，跌0.32點子至0.22679%。
港元現報7.8139元貶值11點子，曾貶值最多22點子，報7.815元，亦曾升值最多2點子，報7.8126元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌1.24點子至0.05512%；1星期HIBOR跌1.71點子至0.09536%；2星期HIBOR跌1.59點子至0.13042%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.58點子至0.44304%；6個月期HIBOR跌0.01點子至0.64077%；12個月期HIBOR升0.14點子至1.09042%。
美元指數現報97.48升值0.095點或0.1%。
美元1個月期LIBOR報0.23457%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0078%，終止連續3日擴闊，利差是2022年3月01日後最低，當日差距為-0.0115%。
對上一次終止連續3日擴闊，是2022年2月22日，當日利差報-0.0233%。
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