港元現報7.8139元貶值11點子，曾貶值最多22點子，報7.815元，亦曾升值最多2點子，報7.8126元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌1.24點子至0.05512%；1星期HIBOR跌1.71點子至0.09536%；2星期HIBOR跌1.59點子至0.13042%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.58點子至0.44304%；6個月期HIBOR跌0.01點子至0.64077%；12個月期HIBOR升0.14點子至1.09042%。

美元指數現報97.48升值0.095點或0.1%。

美元1個月期LIBOR報0.23457%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0078%，終止連續3日擴闊，利差是2022年3月01日後最低，當日差距為-0.0115%。

對上一次終止連續3日擴闊，是2022年2月22日，當日利差報-0.0233%。

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