證監會發現，在2018年9月至2021年9月期間，滙豐證券經紀在向買賣滬深港通下北向交易的合資格A股（亦稱為中華通證券）的客戶編配券商客戶編碼，將客戶識別信息與券商客戶編碼進行配對，及在向其客戶指令附加券商客戶編碼方面，犯有多項錯誤，以致沒有確保聯交所的《交易所規則》獲得遵循。

這些錯誤是由於公司在與客戶建立業務關係及編配券商客戶編碼方面的流程存在缺失所致，包括在保存券商客戶編碼資料時使用涉及多個系統的多層數據架構，以人手方式開立帳戶，及在各系統之間更新數據時採用人手操作。

證監會亦發現，滙豐證券經紀在2019年2月至6月期間，曾九次超賣中華通證券，當中有七次超賣事件是由於公司的交易指令管理及程式買賣系統存在多項缺失所致，顯示公司沒有制訂足夠的監控措施以防止出現超賣交易指令。

此外，證監會發現，滙豐證券經紀在2020年5月22日進行權證莊家活動時，當其莊家活動系統在聯交所中午休市期間重新啟動後，公司錯誤地自行配對370項權證交易指令。公司錯誤地假設當時所有交易指令會透過聯交所提供的功能及在莊家活動系統重啟期間透過其內置邏輯自動取消。在下午1時正恢復交易時，市場上的新交易指令與先前尚未取消的交易指令自行配對。

《明報》財富投資管理問卷2022

即按連結填妥完整問卷有機會獲得超市$50現金券乙張（名額100個）。

立即填寫：https://link.mingpao.com/72633.htm

其他報道

金發局：為內地新經濟公司和中概股回流 有必要檢討本港上市制度

小鵬汽車成立集中式快速充電站新公司

恒指收市升123點 匯控友邦撐市 科指再創新低 北水流入減少85%

黃家和料下月底前近1萬間食肆結業或停業

烏克蘭副總理：狗狗幣價值已超越盧布 該國接受狗狗錢捐款

滬深三大指數兩連跌 滬指3500點得而復失

傳覓食材供應商作一次性合作 百佳澄清：虛假流言

大灣區GBA專題：港人灣區避疫 先做好檢疫安排

實測3網購平台送貨上門最少等18日 業界：須預備逾20%人手

H&M宣布暫停在俄羅斯的所有銷售

【有片：選股王】波司登蠢蠢欲動

澳門研賭牌續期至年底 需博企主動申請

九倉置業去年虧轉盈賺43.91億 派第二次中期息每股0.64元

俄富豪班主阿巴莫域治決定出售車路士 收益援助烏克蘭

MSCI及富時羅素旗下指數全面剔除俄羅斯個股

恒指半日升109點 金融股升 ATM向下 北水第7日流入

HKTVmall：疫下營運壓力增 已付款訂單或被取消