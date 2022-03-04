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港股ADR跌405點 夜期低水370點 道期跌幅擴至1.3%

美股向下，港股ADR跌405點或1.84%，報22062點，即月恒指夜期跌273點，報22097點，夜期低水370點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.56%，折合408.06報元；阿里巴巴（9988）跌4.48%，折合報99.72元；美團（3690）跌4.08%，折合報167.09元；匯控（0005）跌2.47%，折合報51.98元；建行（0939）跌1.58%，折合報5.74元。

道期現跌1.342%；標期現跌1.42%；納期現跌1.49%。日股現跌1.83%，韓股現跌1.13%，澳股現跌1.45%。

今日焦點股份可留意：

長實（0001）出售英國電訊發射塔獲批，作價324億元。

金界（3918）叫停俄海參崴渡假村建設，引不可抗力條款。

由香港寬頻（1310）、大昌行和嘉里物流（0636）聯營的一站式網購平台HOMEPLUS（「HOME+」）稱，HOME+未有計劃取消訂單，pandamart稱正密切評估情況。

和黃醫藥（0013）去年虧損1.95億增逾五成，腫瘤業務收入增近3倍。

香港科技探索（1137）旗下網購平台HKTVmall稱，逾20%前線人手因防疫所限未能執勤，取消訂單數目仍持續更新。

國藝娛樂（8228）組合營公司開發元宇宙虛擬影視城。

嗶哩嗶哩（9626）上季淨虧損錄20.96億人幣，廣告收入倍增。

九倉置業（1997）：商舖續租單位數明顯減少，寫字樓租金持續受壓。

摩通料澳門在第三季公開競投賭牌，金沙（1928）：按程序提交申請。

比亞迪（1211）：今年首2月新能源汽車銷量增4.9倍。

銀娛（0027）：全力支持配合延期半年工作，為競投牌照作準備。

越秀服務（6626）去年多賺81%，息0.102元。

香港電訊（6823）在方艙醫院建5G基站，另向醫護人員推免費數據服務。

小鵬汽車（9868）成立集中式快速充電站新公司。

 

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