藍籌3隻升，51隻下跌，10隻無升跌。百威（1876）升1%，報25.35元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌6.6%，報133元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，28隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是汽車之家（2518）無成交，報55.8元；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見215.4元，開市報215.4元，跌9.5%。

恒指續低於主要平均線，最近為10天線(22918.42點)。科指續低於主要平均線，最近為10天線(5104.63點)。

長實（0001）出售英國電訊發射塔獲批，作價324億元。開市報52.5元，無升跌。

金界（3918）叫停俄海參崴渡假村建設，引不可抗力條款。無成交，報6.78元。

由香港寬頻（1310）、大昌行和嘉里物流（0636）聯營的一站式網購平台HOMEPLUS（「HOME+」）稱，HOME+未有計劃取消訂單，pandamart稱正密切評估情況。開市報9.73元，升0.21%。

和黃醫藥（0013）去年虧損1.95億增逾五成，腫瘤業務收入增近3倍。創上市新低，見39.6元，開市報39.6元，跌5.38%。

香港科技探索（1137）旗下網購平台HKTVmall稱，逾20%前線人手因防疫所限未能執勤，取消訂單數目仍持續更新。開市報7.93元，跌1.86%。

國藝娛樂（8228）組合營公司開發元宇宙虛擬影視城。無成交，報0.083元。

嗶哩嗶哩（9626）上季淨虧損錄20.96億人幣，廣告收入倍增。創上市新低，見215.4元，開市報215.4元，跌9.5%。

九倉置業（1997）：商舖續租單位數明顯減少，寫字樓租金持續受壓。無成交，報35.05元。

摩通料澳門在第三季公開競投賭牌，金沙（1928）：按程序提交申請。開市報20.15元，跌3.59%。

比亞迪（1211）：今年首2月新能源汽車銷量增4.9倍。開市報219.8元，跌5.42%。

銀娛（0027）：全力支持配合延期半年工作，為競投牌照作準備。開市報43.5元，跌2.79%。

越秀服務（6626）去年多賺81%，息0.102元。開市報3.9元，跌4.65%。

香港電訊（6823）在方艙醫院建5G基站，另向醫護人員推免費數據服務。開市報10.58元，跌0.38%。

小鵬汽車（9868）成立集中式快速充電站新公司。創上市新低，見121.5元，開市報121.5元，跌8.78%。

破底股方面

破底股包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見98.2元，開市報98.2元，跌5.94%；鴻騰（6088）創上市新低，見1.26元，開市報1.26元，跌2.33%；天立教育（1773）創上市新低，見0.8元，開市報0.8元，跌58.12%；小鵬汽車（9868）創上市新低，見121.5元，開市報121.5元，跌8.78%；福森藥業（1652）創上市新低，見0.94元，開市報0.94元，跌7.84%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見39.6元，開市報39.6元，跌5.38%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見215.4元，開市報215.4元，跌9.5%；明源雲（0909）創上市新低，見13.96元，開市報13.96元，跌1.97%；小鵬（9868）創上市新低，見121.5元，開市報121.5元，跌8.78%；丘鈦（1478）見52周低7.02元，開市報7.02元，跌1.96%；瑞聲（2018）見52周低20.2元，開市報20.2元，跌3.12%；小米（1810）見52周低14.24元，開市報14.24元，跌3.26%；澳博（0880）見52周低4.04元，開市報4.04元，跌2.18%；IGG（0799）見52周低4.45元，開市報4.45元，跌1.33%；心動公司（2400）見52周低22.1元，開市報22.1元，跌4.33%；吉利（0175）見52周低12.8元，開市報12.8元，跌4.48%；中國燃氣（0384）見52周低12.22元，開市報12.22元，跌0.49%；新奧能源（2688）見52周低103.2元，開市報103.2元，跌2.92%；華潤燃氣（1193）見52周低32.5元，開市報32.5元，跌0.76%；長江生命科技（0775）見52周低0.68元，開市報0.68元，無升跌；開拓藥業（9939）見52周低0.68元，開市報0.68元，無升跌；碧生源（0926）見52周低0.68元，開市報0.68元，無升跌；春立醫療（1858）見52周低10.22元，開市報10.22元，跌1.73%；金山軟件（3888）見52周低24元，開市報24元，跌2.44%；中國軟件國際（0354）見52周低6.61元，開市報6.61元，跌1.34%；美團（3690）見52周低165元，開市報165元，跌5.28%；嘉華國際（0173）見52周低2.92元，開市報2.92元，跌0.68%；領展（0823）見52周低60.3元，開市報60.3元，跌2.58%；京信通信（2342）見52周低1.33元，開市報1.33元，跌1.48%；中興通訊（0763）見52周低18元，開市報18元，跌1.21%；微盟（2013）見52周低4.6元，開市報4.6元，跌3.16%；新奧（2688）見52周低103.2元，開市報103.2元，跌2.92%；中國飛鶴（6186）見52周低8.83元，開市報8.83元，跌0.79%。

異動股

上升異動股，包括，鷹瞳科技（2251）開市報32.5元，升6.73%；大連港（2880）開市報0.89元，升5.95%；紐約期油開市報107.96元，升0.27%；楓葉教育（1317）開市報0.42元，升3.7%；統一企業中國（0220）開市報8.1元，升3.18%；布蘭特期油開市報114.23元，升3.41%；招金礦業（1818）開市報7.24元，升3.13%；希望教育（1765）開市報0.79元，升2.6%；朝雲集團（6601）開市報2.41元，升2.12%；榮萬家（2146）開市報4.7元，升1.73%；艾伯科技（2708）開市報3.7元，升1.65%。

下跌異動股，包括，天立教育（1773）創上市新低，見0.8元，開市報0.8元，跌58.12%；百濟神州（6160）見52周低113.5元，開市報113.5元，跌12.36%；再鼎醫藥（9688）開市報358元，跌10.41%；理想汽車（2015）開市報105.4元，跌10.3%；俄鋁（0486）開市報3.3元，跌9.59%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見215.4元，開市報215.4元，跌9.5%；小鵬汽車（9868）創上市新低，見121.5元，開市報121.5元，跌8.78%；京東（9618）開市報262.6元，跌8.25%。

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