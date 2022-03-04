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俄烏戰爭為武力攻台帶來啟示 WSJ:中國經濟規模較俄更大 更能承受制裁

俄羅斯入侵烏克蘭，外界有人將此類比為中國及台灣情勢。《華爾街日報》報道，俄羅斯在入侵烏克蘭初期遭遇到的困境，或對中國領導人帶來啟示，顯示中國若試圖武統台灣，可能會面臨何種軍事挑戰，並會迅速面臨美國和其盟國採取的全球聯合經濟報復。

報道指，從俄烏戰事中，當地人民可能會為了保衛家園和主權而對入侵進行激烈抵抗。美國海軍退役上校、曾任國家戰爭學院教授的Bernard Cole指，「對俄羅斯來說，最令人始料未及的是烏克蘭人民戰鬥到底的意願，這很可能是中國從中得到的最重要的教訓。」

報道又提到，從俄羅斯入侵行動中，中國會意識到倘武力攻台，會迅速面臨美國及其盟友在全球範圍內協同採取的經濟報復。台灣可能也會得到軍事援助，美國軍隊亦可能直接干預。

不過報道引述分析人士指，與俄羅斯相比，中國的經濟規模大得多，而且更加多元化，這可能使中國更有能力承受制裁。

即使看到俄羅斯面臨的難題，但分析認為，中國不太可能會放棄武統台灣。史丹福大學中國軍事專家Oriana Skylar Mastro表示，俄羅斯的失策不太可能改變中國的考量。「對中國來說，最重要的是磨練自身實力，特別是兩棲作戰能力，並確保信心十足，這樣一旦中國確定做好準備，就會立刻行動。」

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