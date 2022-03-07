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Carousell：推968元中小企電商方案  首兩月平台每週活躍用戶升20%

買賣平台Carousell 透露，平台香港市場的每週活躍用戶人數於今年一月至二月期間保持平穩，按年增長超過20%，增長趨勢延續了去年年終購物季的消費熱潮。Carousell表示，已正式推出「HK$968中小企疫轉計劃」，助中小企規劃生意經營方向。由即日起，新加入CarouBiz的商戶如成功訂閱價值港幣968元的 CarouBiz旋轉商店月費計劃，即可獲得最多4萬個旋轉金幣及CarouBiz營銷功能，總值港幣2,000元。

Carousell香港董事總經理黃俊仁稱，對香港人而言，過去幾星期十分艱難，而且充滿變數。超過52%的受訪CarouBiz商戶有實體店，隨著社交距離措施持續收緊，他們十分擔憂業務無法繼續經營。Carousell的商戶調查顯示，很多商戶都把更多業務轉移到線上，應付不明朗的營商環境。

Carousell近期亦進行一項調查，了解本地商戶在第五波疫情期間面對的最大挑戰。調查發現，75%受訪商戶的生意經營受疫情影響，當中三大經營挑戰是客戶減少 （73%）、收入減少（43%） 和物流問題 （42%）。

疫情持續嚴峻，商戶最大的擔憂是無法適應社交距離措施（67%）、業務無法繼續經營（64%）和物流問題（62%），由於客流量低及市場不確定因素增加，59% 受訪商戶已開始把更多業務轉移到線上，以減少生意損失，亦有10% 商戶通過貸款或信貸增加現金流。另一方面，10% 受訪商戶表示業務因現行限制而無法運營，而14% 商戶則選擇在此期間改變業務方式或尋找其他收入來源。

 

 

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