Carousell香港董事總經理黃俊仁稱，對香港人而言，過去幾星期十分艱難，而且充滿變數。超過52%的受訪CarouBiz商戶有實體店，隨著社交距離措施持續收緊，他們十分擔憂業務無法繼續經營。Carousell的商戶調查顯示，很多商戶都把更多業務轉移到線上，應付不明朗的營商環境。

Carousell近期亦進行一項調查，了解本地商戶在第五波疫情期間面對的最大挑戰。調查發現，75%受訪商戶的生意經營受疫情影響，當中三大經營挑戰是客戶減少 （73%）、收入減少（43%） 和物流問題 （42%）。

疫情持續嚴峻，商戶最大的擔憂是無法適應社交距離措施（67%）、業務無法繼續經營（64%）和物流問題（62%），由於客流量低及市場不確定因素增加，59% 受訪商戶已開始把更多業務轉移到線上，以減少生意損失，亦有10% 商戶通過貸款或信貸增加現金流。另一方面，10% 受訪商戶表示業務因現行限制而無法運營，而14% 商戶則選擇在此期間改變業務方式或尋找其他收入來源。

其他報道

IMF警告俄烏戰爭及相關制裁 將對全球經濟造成「嚴重影響」

滬深三大指數連跌4個交易日

港資基金伙永隆後人密掃TVB 伍尚修︰TVB是時候變革 冀拓跨境電商

調查：近5成女性自信心不足 香港為6個亞洲地區排名最低

戶戶送斥200萬推環保外賣包裝 餐廳首半年可以優惠價認購

【有片：選股王】中交建可以小注吸納

【有片：埋身擊】恒指接近重要支持 留意隨時反彈

港交所據報拒絕推遲3月末業績公布截止日期

國際油價大漲 馬斯克：歐洲應重啟核電廠

《明報》「2022卓越財經大獎」現正接受公眾投票

公眾可於3月4日至8日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。

立即投票 : https://finaward.mingpao.com/vote2022/