和黃醫藥（中國）（0013）宣佈，收到阿斯利康（AstraZeneca）支付1500萬美元里程碑付款。迄今為止，阿斯利康已向和黃醫藥雙方許可和合作協議下總額1.4億美元的首付款、開發及首次商業銷售里程碑付款中，和黃醫藥前後已獲支付8500萬美元。
和黃醫藥及阿斯利康的合作，涉及使用和黃醫藥旗下的沃瑞沙，與阿斯利康旗下治療肺癌用的泰瑞沙，用作聯合療法，作為治療伴有間充質上皮轉化因子（MET）擴增的表皮生長因子受體（EGFR）突變非小細胞肺癌患者的首個全球III期研究。今次里程碑付款，是由SAFFRON研究的起始工作啟動而觸發，預計將於今年中開始招募患者，並將於下半年即將召開的學術會議上公佈數據。
和黃醫藥的腫瘤科醫藥收入模式，主要分為銷售藥物、研發服務及里程碑收入。該集團在較早前公布2021年度全年業績上，已表示會從SAFFRON研究啟動時，可從阿斯利康收到1500萬美元里程碑付款。該集團股價最新報30.6元，跌12.82%。
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