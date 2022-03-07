和黃醫藥及阿斯利康的合作，涉及使用和黃醫藥旗下的沃瑞沙，與阿斯利康旗下治療肺癌用的泰瑞沙，用作聯合療法，作為治療伴有間充質上皮轉化因子（MET）擴增的表皮生長因子受體（EGFR）突變非小細胞肺癌患者的首個全球III期研究。今次里程碑付款，是由SAFFRON研究的起始工作啟動而觸發，預計將於今年中開始招募患者，並將於下半年即將召開的學術會議上公佈數據。

和黃醫藥的腫瘤科醫藥收入模式，主要分為銷售藥物、研發服務及里程碑收入。該集團在較早前公布2021年度全年業績上，已表示會從SAFFRON研究啟動時，可從阿斯利康收到1500萬美元里程碑付款。該集團股價最新報30.6元，跌12.82%。

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