moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

回應俄烏戰爭 王毅：提倡防止人道危機 需要時開展必要斡旋

中國外交部長王毅今日出席記者會時回應俄烏局勢表示，中方願在需要的時候開展必要斡旋，並向烏克蘭提供人道支援，但強調中俄關係具有獨立自主價值，建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎之上。

王毅指出，中方認為要化解當前的危機，必須堅持《聯合國憲章》宗旨和原則，尊重和保障各國的主權和領土完整；必須堅持安全不可分割的原則，照顧當事方的合理安全關切；必須堅持通過對話談判，以和平方式解決爭端；必須著眼地區長治久安，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

對於烏克蘭出現人道危機，王毅提出以下倡議，包括全面關注烏克蘭的流離失所者，幫助他們得到妥善的安置；切實保護平民，防止烏克蘭境內出現次生的人道災害；保障人道救援活動順利安全展開，包括提供快速、安全、無障礙的人道主義准入；要確保在烏克蘭外國人的安全，允許他們從烏克蘭安全離開；支持聯合國在對烏克蘭人道援助方面發揮協調作用，支持聯合國烏克蘭危機協調員的工作。

 

其他報道

俄鋁曾飈4成 傳拜登政府延遲制裁俄羅斯鋁業

和黃醫藥獲阿斯利康支付里程碑費用1500萬美元

Carousell：推968元中小企電商方案  首兩月平台每週活躍用戶升20%

IMF警告俄烏戰爭及相關制裁 將對全球經濟造成「嚴重影響」

滬深三大指數連跌4個交易日

港資基金伙永隆後人密掃TVB 伍尚修︰TVB是時候變革 冀拓跨境電商

 

 

《明報》「2022卓越財經大獎」現正接受公眾投票

公眾可於3月4日至8日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。

立即投票 : https://finaward.mingpao.com/vote2022/