中國外交部長王毅今日出席記者會時回應俄烏局勢表示，中方願在需要的時候開展必要斡旋，並向烏克蘭提供人道支援，但強調中俄關係具有獨立自主價值，建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎之上。
王毅指出，中方認為要化解當前的危機，必須堅持《聯合國憲章》宗旨和原則，尊重和保障各國的主權和領土完整；必須堅持安全不可分割的原則，照顧當事方的合理安全關切；必須堅持通過對話談判，以和平方式解決爭端；必須著眼地區長治久安，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。
對於烏克蘭出現人道危機，王毅提出以下倡議，包括全面關注烏克蘭的流離失所者，幫助他們得到妥善的安置；切實保護平民，防止烏克蘭境內出現次生的人道災害；保障人道救援活動順利安全展開，包括提供快速、安全、無障礙的人道主義准入；要確保在烏克蘭外國人的安全，允許他們從烏克蘭安全離開；支持聯合國在對烏克蘭人道援助方面發揮協調作用，支持聯合國烏克蘭危機協調員的工作。
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