汪濤指，內地政府並沒有就消費方面推出大規模刺激方案，但報告提出繼續支持新能源汽車消費，鼓勵地方開展綠色智慧家電下鄉和以舊換新。投資方面，報告要求「適度超前」開展基礎設施投資。惟新冠疫情不確定性及地緣政治風險，給該行5.4%的GDP增長預測帶來下行風險。

她指，在一般公共預算之外，今年政府還計劃新發行3.65萬億地方政府專項債，並計劃利用特定國有金融機構和專營機構上繳的利潤淨增加政府基金預算7500億，二者都屬於政府性基金預算。該行估算廣義財政赤字率將達7.2%，較去年增長2個百分點。得益於財政支援力度加碼、資金使用效率提高、項目審批加快，再加上政府融資平台融資也可能放鬆，該行預計今年基建投資可能增長5-6%。

汪濤預計人行會多次降準

政府工作報告強調「穩健」的貨幣政策要「靈活適度」，保持流動性「合理充裕」，「擴大」新增貸款規模，貨幣供應量和社會融資規模增速「與名義經濟增速基本匹配」。汪表示，在基準情形下，認為今年央行不會降低政策利率，但LPR和實際融資成本有可能下降。惟鑑於政府強調要降低實際融資成本，央行進一步降低政策利率的可能性也有所增加。預計央行會多次降準，並利用其他貨幣工具確保流動性充裕，信貸增速在2022年年中或將反彈至11%左右、下半年有所放緩。

人民幣對美元匯率方面，汪表示，短期內，內地出口穩健、外匯結匯意願較強、近期地緣政治風險升溫可能進一步支撐人民幣匯率。惟能源價格或上升，中國貿易順差或降低，中美息差或有可能因美國加息而收窄等因素，下半年人民幣或面臨貶值壓力，年底人民幣對美元匯率會小幅貶值到介乎6.4至6.5之間。該行亦預計美聯儲今年會加息6次，每次加25個基點，本月開始加。

另外，汪濤指，內房政策已見鬆動，雖認為今年內房行業銷售及新開工數據呈負數，惟應已見底，之後會好轉，惟有些內房發展商美元債務問題確是較大挑戰，尤其是未來一個月。她認為，過程中或出現負債率較高、現金流困難的企業違約，整體行業問題雖不大，惟應會出現整合情况。

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