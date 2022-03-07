上海商業銀行公布，該行董事榮鴻慶於2022年3月3日離世，該行董事會同寅深表哀悼。榮於1980年代起掌舵台北上海商業儲蓄銀行，香港上海商業銀行的母行。
該行指，榮鴻慶是備受尊崇的人物及著名實業家，數十年來全心全意致力於銀行業和商務事業。他於1973年起擔任上海商業銀行董事，出任台北上海商業儲蓄銀行董事長長達30年，繼於2021年當上該行榮譽董事長，1947年起擔任香港南洋集團有限公司常務董事。
榮於1923年出生於上海，1947年移居香港，是香港紡織業的先驅者之一，在香港建立了第一家能紡紗、織布和染色的垂直一體化工廠。1980年代起，榮掌舵台北上海商業儲蓄銀行，香港上海商業銀行的母行，並於1999年與中國內地上海銀行成立了三地上海銀行聯盟，為大中華地區的企業提供高效率的銀行服務。憑藉榮高瞻遠矚的願景，銀行網絡從大中華地區擴展至全球，覆蓋美國、英國和東南亞，並於2020年收購柬埔寨 AMK Microfinance提供普惠銀行服務。
該行指，榮是熱心公益的慈善家，為香港、台灣和中國內地的社區帶來了積極的影響。透過他幫助創建的基金會，數千名來自世界各地的年輕人獲得獎學金繼續進修。董事會衷心感謝榮對本集團作出重大貢獻，董事會成員和該行全體員工向榮的家人致以最深切慰問。
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