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理文造紙去年少賺11.4% 末期息11仙

理文造紙（2314）受成本上漲影響，去年度純利31.23億元，按年倒退11.38%；派每股末期息11仙，按年減少38.9%。同系的理文化工（0746）去年純利12.88億元，按年大升1.56倍，派末期息32仙，計及中期股息，全年共派58仙，按年增加1.42倍。理文化工股價在中午公布業績後表現反彈，並升幅擴大，收報7.3元，飈升6.11%。理文造紙收報4.95元，跌2.94%。

理文造紙期內收入增加25.68%至325.11億元，當中，包裝紙仍是集團核心業務，其收入增28.05%至275.53億元；受惠疫情持續對生活用紙需求增加，帶動衛生紙業務收入增長9.57%至47.3億元；木漿業務收入大升5.79倍至2.28億元。去年毛利率下跌4.68個百分點至17.54%。集團年內總銷售量634萬噸。

至於理文化工受惠化工產品市價大幅上漲，帶動期內收入按年增加67.31%至51.86億元；毛利率上升8.6個百分點至45.1%。淨利潤率亦上升8.6個百分點至24.8%。

化工業務方面，集團受惠於2021下半年中國工業快速復甦，原材料價格波動未有大幅影響其盈利能力，反而帶動化工產品的市場價格走勢回升，令集團毛利率顯著改善。物業業務方面，位處江蘇常熟的商住項目「昕悅溪」住宅部分已交付155個單位，去年度來自物業銷售收入1.95億元。集團表示，展望隨著全球多國陸續放寬甚至全面取消防疫措施，供應鏈失衡狀況逐漸紓緩，下游產業需求將增加，各類基礎化工產品的穩定需求，對今年經營前景維持審慎樂觀；住宅物業維持惜售策略。

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