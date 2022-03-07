理文造紙期內收入增加25.68%至325.11億元，當中，包裝紙仍是集團核心業務，其收入增28.05%至275.53億元；受惠疫情持續對生活用紙需求增加，帶動衛生紙業務收入增長9.57%至47.3億元；木漿業務收入大升5.79倍至2.28億元。去年毛利率下跌4.68個百分點至17.54%。集團年內總銷售量634萬噸。

至於理文化工受惠化工產品市價大幅上漲，帶動期內收入按年增加67.31%至51.86億元；毛利率上升8.6個百分點至45.1%。淨利潤率亦上升8.6個百分點至24.8%。

化工業務方面，集團受惠於2021下半年中國工業快速復甦，原材料價格波動未有大幅影響其盈利能力，反而帶動化工產品的市場價格走勢回升，令集團毛利率顯著改善。物業業務方面，位處江蘇常熟的商住項目「昕悅溪」住宅部分已交付155個單位，去年度來自物業銷售收入1.95億元。集團表示，展望隨著全球多國陸續放寬甚至全面取消防疫措施，供應鏈失衡狀況逐漸紓緩，下游產業需求將增加，各類基礎化工產品的穩定需求，對今年經營前景維持審慎樂觀；住宅物業維持惜售策略。

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