今次周企捐贈物資包括逾1.1萬套保護衣及2萬個KN95外科口罩，連同醫護帽、N95防護口罩、防護面罩、眼罩、醫護手套及衛生濕巾，所有物資將透過健康教育基金會，在未來一星期運送至各間受惠院舍，包括東海愛兒之家、温馨復康中心、益康護老院等。

曾安業指出，他們亦會動員周大福企業義工隊的成員協助將物資送到各間院舍。他們同時鼓勵更多企業向社會上有需要的群體施以援手，守護弱勢社群的健康。周企將會繼續與更多不同社區組織合作，以不同方式幫助社會中有需要人士，與大家於疫境中同行。

健康教育基金會主席關志康表示，是次由CTFE Social Solutions發起的善舉，尤其為水深火熱之中的中小型院舍，帶來適切和及時的幫助。較早前周企旗下CTFE Social Solutions，已與稻苗飲食專業學會合作，發起「10萬杯熱飲為醫護送暖」行動，為前線醫護人員打氣。

其他報道

花旗商業銀行在港增聘100人 4成職位已就位

領展簽訂120億可持續發展表現掛鉤貸款

美商會調查：監管憂慮 在華美企不願擴大投資

制裁潮持續 日媒指全球逾200家企業退出或縮減俄羅斯業務

大摩CEO：烏戰事風險下 儲局仍應加息

據報拜登將簽署行政令對加密貨幣進行監管及研究

恒大旗下公司5.21億元股權被法院凍結

光大綠色環保去年純利跌至11億 派末期息每股4仙

蘋果春季發布會 料推5GiPhone SE 售價維持不變

星美文化旅遊：上市委員會決定其取消上市地位

恒指半日跌95點 北水第10日流入

叙福樓：旗下餐廳已局部恢復有限度營業

港交所：暫停俄股 MICEX 指數期貨

《明報》「2022卓越財經大獎」現正接受公眾投票

公眾可於3月4日至8日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。

立即投票 : https://finaward.mingpao.com/vote2022/