周大福企業旗下CTFE Social Solutions （周大福企業社會方案）宣布，向全港60間安老院及殘疾人士院舍捐贈逾4.5萬件抗疫物資，預計超過4200位院友及1400名院舍職員受惠。是次行動召集人、CTFE Social Solutions創辦人曾安業表示，承接早前由周企員工自發組織為醫護送暖，他們決定再次發起社區抗疫打氣行動，希望是次捐贈活動能夠為院舍提供所需的物資和支持，解決燃眉之急。
今次周企捐贈物資包括逾1.1萬套保護衣及2萬個KN95外科口罩，連同醫護帽、N95防護口罩、防護面罩、眼罩、醫護手套及衛生濕巾，所有物資將透過健康教育基金會，在未來一星期運送至各間受惠院舍，包括東海愛兒之家、温馨復康中心、益康護老院等。
曾安業指出，他們亦會動員周大福企業義工隊的成員協助將物資送到各間院舍。他們同時鼓勵更多企業向社會上有需要的群體施以援手，守護弱勢社群的健康。周企將會繼續與更多不同社區組織合作，以不同方式幫助社會中有需要人士，與大家於疫境中同行。
健康教育基金會主席關志康表示，是次由CTFE Social Solutions發起的善舉，尤其為水深火熱之中的中小型院舍，帶來適切和及時的幫助。較早前周企旗下CTFE Social Solutions，已與稻苗飲食專業學會合作，發起「10萬杯熱飲為醫護送暖」行動，為前線醫護人員打氣。
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