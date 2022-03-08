moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指收市跌291點 3日累跌1701點 三大指數再創新低

俄烏局勢持續，影響商品價格上升，從而引發通脹、滯脹憂慮，恒指今早高開24點，早市升245點見頂後倒跌，午後跌幅擴大418點，全日高低波幅665點。恒指再創5年8個月即市及收市新低，3日累計跌1701點。科指創記錄新低，5日累跌773點。國指創13年低，5日累跌815點。

恒指收市跌291點或1.39%，報20765點，成交金額1707億元，較上日減少3.84%；國指跌174點或2.36%，報7237點。恒生科技指數收報4382點，跌3.21%。

藍籌19隻升，44隻下跌，1隻無升跌。石藥（1093）升3.92%，收報8.75元，是升幅最大的藍籌，潤啤（0291）跌8.48%，收報53.95元，是跌幅最大的藍籌。

友邦（1299）、騰訊（0700）、建行（0939）拖累大市。阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、創科實業（0669）貢獻恒指較多。

恒生科技指數成份股1隻升，28隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）收報96.9元，升0.94%；跌幅最大的是明源雲（0909）創上市新低，見10.04元，收報10.24元，跌16.61%。

恒指續低於主要平均線，最近為10天線(22334.38點)，科指續低於主要平均線，最近為10天線(4937.68點)。

北水南下合計淨流入18.84億元，較上日減少65.43%，連續第10日流入，累計流入226.93億元，對上一次連續10日淨流入是2022年1月18日。南水北上合計淨流出86.99億元人民幣，較上日增加5.17%，連續第2日流出，累計流出169.7億元。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多1.99%，低見20638.95點，是2016年7月8日20468.53點後最低。今日收市報20765.87點，是2016年7月8日後收市新低，當日報20564.17點。連跌3日，累計跌1701.47點，對上一次連跌3日是2月28日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月25日。

科指曾跌最多3.53%，是3月7日後最大跌幅，當日跌幅為5.97%。低見4367.79點，創上市新低。今日收市報4382.32點，是2020年3月30日後收市新低，當日報4306.4點。連跌5日，累計跌773.37點，對上一次連跌5日是1月19日。同時亦連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是2021年12月29日。

國指曾跌最多2.93%，是3月7日後最大跌幅，當日跌幅為4.8%。今低見7195.75點，是2009年3月13日7159.35點後最低。今日收市報7237.8點，是2009年3月12日後收市新低，當日報6962.48點。連跌5日，累計跌815.24點，對上一次連跌5日是1月19日；同時亦連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是2021年12月31日。

 

午後消息股表現

譚仔國際（2217）旗下譚仔雲南米線分店更改營業時間 47間分店僅提供外賣。創上市新低，見2.22元，收報2.26元，跌5.83%。

領展（0823）簽訂120億可持續發展表現掛鉤貸款。收報62.4元，升2.97%。

恒大（3333）旗下公司5.21億元股權被法院凍結。收報1.43元，跌3.38%。

光大綠色環保（1257）去年純利跌至11億，派末期息每股4仙。創上市新低，見2.38元，收報2.39元，跌4.02%。

叙福樓（1978）：旗下餐廳已局部恢復有限度營業。收報0.82元，升1.23%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下中興通訊（0763）見52周低15.1元，收報15.28元，跌4.02%。越秀交通基建（1052）收報4.81元，跌0.62%。

赤子城（9911）料全年蝕3.75億，經調整純利增近1倍。收報3.78元，跌7.13%。

俄鋁（0486）：EN+確認考慮開拓俄鋁國際業務的可能性。收報4.84元，升0.83%。

禹洲（1628）：未能在寬限期屆滿前付票據息2125萬美元 已違約但未被追討。創上市新低，見0.47元，收報0.475元，跌10.38%。

香港生力啤（0236）去年多賺12.4% 不派息。收報0.86元，無升跌。

迅銷（6288）旗下UNIQLO維持在俄業務 創辦人柳井正：衣著是生活的必需品。收報40元，跌0.12%。

遠洋集團（3377）2月協議銷售額按年跌17.5%。收報1.57元，跌3.09%。

有線寬頻（1097）委任黃思遠為行政總裁。平上市低位0.045元，收報0.045元，無升跌。

合生創展（0754）首2月合約銷售跌10%，錄49億元。收報14.98元，跌2.22%。

越秀房託（0405）除稅後溢利按年增14.9%，末期每基金單位派12.18仙。續留意寫字樓及綜合體收購機會。收報3.25元，升5.18%。

理文造紙（2314）去年少賺11.4%，末期息11仙。見52周低4.15元，收報4.24元，跌14.34%。

廣汽（2238）首2個月汽車銷量增18%。收報6.54元，跌1.21%。

港交所（0388）：公布業績安排續按2020年做法，允上市公司公布簡單財報。見52周低340元，收報340.4元，升0.12%。

統一企業（0220）去年少賺7.7%，末期息41.69分人幣。收報6.24元，跌16.13%。

萊爾斯丹（0738）上季同店銷售跌11%，料去年純利削至300萬人幣。收報0.58元，升3.57%。

澳門博彩業就業人口萎縮，去年第四季按年減1774人。

叙福樓（1978）旗下分店將陸續恢復營業，惟以外賣為主。收報0.82元，升1.23%。

保利置業（0119）今年首2個月銷售金額按年跌32%。收報1.94元，跌3.96%。

恒大（3333）主席許家印據報被拒出席全國政協會議。收報1.43元，跌3.38%。

吉利汽車（0175）首2個月銷量跌4%。見52周低11.14元，收報11.2元，跌7.44%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創52周高，見48.42元，收報48.28元，升1.64%；SPDR金ETF（2840）創52周高，見1476元，收報1472元，升1.24%；長建（1038）創52周高，見52.5元，收報52.45元，升1.65%；新疆新鑫（3833）創52周高，見2.2元，收報1.77元，跌6.84%。

破底股方面

破底股包括，奧園健康（3662）創上市新低，見1.96元，收報1.97元，跌3.43%；彩生活（1778）創上市新低，見0.61元，收報0.68元，跌6.85%；恒大物業（6666）創上市新低，見1.91元，收報1.93元，跌8.96%；時代鄰里（9928）創上市新低，見2.28元，收報2.31元，跌6.48%；融創服務（1516）創上市新低，見5.52元，收報5.57元，跌9.28%；中駿商管（0606）創上市新低，見2.07元，收報2.1元，無升跌；建業新生活（9983）創上市新低，見4.49元，收報4.51元，跌1.1%；中國動向（3818）創上市新低，見0.485元，收報0.485元，跌6.73%；禹洲（1628）創上市新低，見0.47元，收報0.475元，跌10.38%；佳兆業（1638）創上市新低，見0.62元，收報0.63元，跌7.35%；龍光地產（3380）創上市新低，見1.84元，收報1.91元，跌13.18%；SOHO中國（0410）創上市新低，見1.45元，收報1.46元，跌3.95%；花樣年（1777）創上市新低，見0.246元，收報0.25元，跌5.66%；當代置業（1107）創上市新低，見0.113元，收報0.113元，跌8.87%；明發（0846）創上市新低，見0.33元，收報0.33元，跌2.94%；中梁（2772）創上市新低，見2.39元，收報2.42元，跌5.47%；中國置業（0736）創上市新低，見0.3元，收報0.31元，升1.64%；鴻騰（6088）創上市新低，見1.03元，收報1.06元，跌2.75%；楓葉教育（1317）創上市新低，見0.33元，收報0.335元，跌6.94%；中國科培（1890）創上市新低，見1.95元，收報2.02元，跌1.94%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.31元，收報0.325元，跌2.99%；天立教育（1773）創上市新低，見0.58元，收報0.59元，跌9.23%；新東方（9901）創上市新低，見8.75元，收報9.1元，升1%；思考樂教育（1769）創上市新低，見0.76元，收報0.78元，跌3.7%；青瓷遊戲（6633）創上市新低，見3.58元，收報4.12元，升4.04%；雅生活服務（3319）見52周低11.7元，收報11.88元，跌8.05%；佳兆業美好（2168）見52周低9元，收報9.08元，跌9.2%；綠城服務（2869）見52周低6.77元，收報6.82元，跌7.71%；安踏（2020）見52周低103.4元，收報104.6元，跌3.86%；寶勝國際（3813）見52周低1元，收報1.01元，跌2.88%；合景泰富（1813）見52周低2.83元，收報2.88元，跌10%；寶龍地產（1238）見52周低3.34元，收報3.35元，跌8.22%；萬科（2202）見52周低16.62元，收報16.72元，跌3.58%；融創（1918）見52周低5.88元，收報5.92元，跌6.62%；新城發展（1030）見52周低3.62元，收報3.66元，跌12.65%；世茂集團（0813）見52周低4.03元，收報4.17元，跌5.01%；時代中國（1233）見52周低2.28元，收報2.32元，跌4.92%；奧園（3883）見52周低1.13元，收報1.15元，跌5.74%；中駿集團（1966）見52周低1.37元，收報1.4元，跌5.41%；朗詩（0106）見52周低0.2元，收報0.2元，跌8.26%；景瑞（1862）見52周低1.65元，收報1.65元，跌2.37%；海通證券（6837）見52周低6.36元，收報6.37元，跌2.15%；光大證券（6178）見52周低5.41元，收報5.43元，跌3.21%；招商證券（6099）見52周低8.82元，收報8.83元，跌4.23%；丘鈦（1478）見52周低6.34元，收報6.35元，跌3.79%；瑞聲（2018）見52周低19.24元，收報19.36元，跌0.21%；小米（1810）見52周低12.9元，收報12.94元，跌5.41%；澳博（0880）見52周低3.71元，收報3.75元，跌0.27%；信德（0242）見52周低1.87元，收報1.88元，跌3.09%。

異動股

上升異動股，包括，澳洲成峰高教（1752）收報0.142元，升19.33%；HMVOD（8103）收報1.11元，升16.84%；超凡網絡（8121）收報0.172元，升12.42%；凱升控股（0102）收報0.102元，升12.09%；佳寧娜（0126）收報0.54元，升9.09%；聯易融（9959）收報7.7元，升9.07%；青島銀行（3866）收報3.88元，升7.78%；人瑞人才（6919）收報8.75元，升7.23%；嚐高美（8371）收報0.64元，升6.67%。

下跌異動股，包括，陽光100中國（2608）收報0.315元，跌17.11%；南方錳業（1091）收報1.18元，跌16.9%；貝康醫療（2170）創上市新低，見5.06元，收報5.08元，跌16.72%；明源雲（0909）創上市新低，見10.04元，收報10.24元，跌16.61%；統一企業中國（0220）收報6.24元，跌16.13%；微創醫療機器人（2252）創上市新低，見29.8元，收報30.7元，跌15.43%；愛高集團（0328）創上市新低，見0.092元，收報0.096元，跌15.04%；中國抗體（3681）創上市新低，見2元，收報2.01元，跌14.47%；理文造紙（2314）見52周低4.15元，收報4.24元，跌14.34%；國際永勝（6663）收報1元，跌13.79%。

其他報道

譚仔雲南米線分店更改營業時間 47間分店僅提供外賣

周大福企業向院舍捐抗疫物資

花旗商業銀行在港增聘100人 4成職位已就位

領展簽訂120億可持續發展表現掛鉤貸款

美商會調查：監管憂慮 在華美企不願擴大投資

制裁潮持續 日媒指全球逾200家企業退出或縮減俄羅斯業務

大摩CEO：烏戰事風險下 儲局仍應加息

據報拜登將簽署行政令對加密貨幣進行監管及研究

恒大旗下公司5.21億元股權被法院凍結

光大綠色環保去年純利跌至11億 派末期息每股4仙

蘋果春季發布會 料推5GiPhone SE 售價維持不變

星美文化旅遊：上市委員會決定其取消上市地位

恒指半日跌95點 北水第10日流入

《明報》「2022卓越財經大獎」現正接受公眾投票

公眾可於3月4日至8日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。

立即投票 : https://finaward.mingpao.com/vote2022/