恒指收市跌291點或1.39%，報20765點，成交金額1707億元，較上日減少3.84%；國指跌174點或2.36%，報7237點。恒生科技指數收報4382點，跌3.21%。

藍籌19隻升，44隻下跌，1隻無升跌。石藥（1093）升3.92%，收報8.75元，是升幅最大的藍籌，潤啤（0291）跌8.48%，收報53.95元，是跌幅最大的藍籌。

友邦（1299）、騰訊（0700）、建行（0939）拖累大市。阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、創科實業（0669）貢獻恒指較多。

恒生科技指數成份股1隻升，28隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）收報96.9元，升0.94%；跌幅最大的是明源雲（0909）創上市新低，見10.04元，收報10.24元，跌16.61%。

恒指續低於主要平均線，最近為10天線(22334.38點)，科指續低於主要平均線，最近為10天線(4937.68點)。

北水南下合計淨流入18.84億元，較上日減少65.43%，連續第10日流入，累計流入226.93億元，對上一次連續10日淨流入是2022年1月18日。南水北上合計淨流出86.99億元人民幣，較上日增加5.17%，連續第2日流出，累計流出169.7億元。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多1.99%，低見20638.95點，是2016年7月8日20468.53點後最低。今日收市報20765.87點，是2016年7月8日後收市新低，當日報20564.17點。連跌3日，累計跌1701.47點，對上一次連跌3日是2月28日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月25日。

科指曾跌最多3.53%，是3月7日後最大跌幅，當日跌幅為5.97%。低見4367.79點，創上市新低。今日收市報4382.32點，是2020年3月30日後收市新低，當日報4306.4點。連跌5日，累計跌773.37點，對上一次連跌5日是1月19日。同時亦連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是2021年12月29日。

國指曾跌最多2.93%，是3月7日後最大跌幅，當日跌幅為4.8%。今低見7195.75點，是2009年3月13日7159.35點後最低。今日收市報7237.8點，是2009年3月12日後收市新低，當日報6962.48點。連跌5日，累計跌815.24點，對上一次連跌5日是1月19日；同時亦連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是2021年12月31日。

午後消息股表現

譚仔國際（2217）旗下譚仔雲南米線分店更改營業時間 47間分店僅提供外賣。創上市新低，見2.22元，收報2.26元，跌5.83%。

領展（0823）簽訂120億可持續發展表現掛鉤貸款。收報62.4元，升2.97%。

恒大（3333）旗下公司5.21億元股權被法院凍結。收報1.43元，跌3.38%。

光大綠色環保（1257）去年純利跌至11億，派末期息每股4仙。創上市新低，見2.38元，收報2.39元，跌4.02%。

叙福樓（1978）：旗下餐廳已局部恢復有限度營業。收報0.82元，升1.23%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下中興通訊（0763）見52周低15.1元，收報15.28元，跌4.02%。越秀交通基建（1052）收報4.81元，跌0.62%。

赤子城（9911）料全年蝕3.75億，經調整純利增近1倍。收報3.78元，跌7.13%。

俄鋁（0486）：EN+確認考慮開拓俄鋁國際業務的可能性。收報4.84元，升0.83%。

禹洲（1628）：未能在寬限期屆滿前付票據息2125萬美元 已違約但未被追討。創上市新低，見0.47元，收報0.475元，跌10.38%。

香港生力啤（0236）去年多賺12.4% 不派息。收報0.86元，無升跌。

迅銷（6288）旗下UNIQLO維持在俄業務 創辦人柳井正：衣著是生活的必需品。收報40元，跌0.12%。

遠洋集團（3377）2月協議銷售額按年跌17.5%。收報1.57元，跌3.09%。

有線寬頻（1097）委任黃思遠為行政總裁。平上市低位0.045元，收報0.045元，無升跌。

合生創展（0754）首2月合約銷售跌10%，錄49億元。收報14.98元，跌2.22%。

越秀房託（0405）除稅後溢利按年增14.9%，末期每基金單位派12.18仙。續留意寫字樓及綜合體收購機會。收報3.25元，升5.18%。

理文造紙（2314）去年少賺11.4%，末期息11仙。見52周低4.15元，收報4.24元，跌14.34%。

廣汽（2238）首2個月汽車銷量增18%。收報6.54元，跌1.21%。

港交所（0388）：公布業績安排續按2020年做法，允上市公司公布簡單財報。見52周低340元，收報340.4元，升0.12%。

統一企業（0220）去年少賺7.7%，末期息41.69分人幣。收報6.24元，跌16.13%。

萊爾斯丹（0738）上季同店銷售跌11%，料去年純利削至300萬人幣。收報0.58元，升3.57%。

澳門博彩業就業人口萎縮，去年第四季按年減1774人。

叙福樓（1978）旗下分店將陸續恢復營業，惟以外賣為主。收報0.82元，升1.23%。

保利置業（0119）今年首2個月銷售金額按年跌32%。收報1.94元，跌3.96%。

恒大（3333）主席許家印據報被拒出席全國政協會議。收報1.43元，跌3.38%。

吉利汽車（0175）首2個月銷量跌4%。見52周低11.14元，收報11.2元，跌7.44%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創52周高，見48.42元，收報48.28元，升1.64%；SPDR金ETF（2840）創52周高，見1476元，收報1472元，升1.24%；長建（1038）創52周高，見52.5元，收報52.45元，升1.65%；新疆新鑫（3833）創52周高，見2.2元，收報1.77元，跌6.84%。

破底股方面

破底股包括，奧園健康（3662）創上市新低，見1.96元，收報1.97元，跌3.43%；彩生活（1778）創上市新低，見0.61元，收報0.68元，跌6.85%；恒大物業（6666）創上市新低，見1.91元，收報1.93元，跌8.96%；時代鄰里（9928）創上市新低，見2.28元，收報2.31元，跌6.48%；融創服務（1516）創上市新低，見5.52元，收報5.57元，跌9.28%；中駿商管（0606）創上市新低，見2.07元，收報2.1元，無升跌；建業新生活（9983）創上市新低，見4.49元，收報4.51元，跌1.1%；中國動向（3818）創上市新低，見0.485元，收報0.485元，跌6.73%；禹洲（1628）創上市新低，見0.47元，收報0.475元，跌10.38%；佳兆業（1638）創上市新低，見0.62元，收報0.63元，跌7.35%；龍光地產（3380）創上市新低，見1.84元，收報1.91元，跌13.18%；SOHO中國（0410）創上市新低，見1.45元，收報1.46元，跌3.95%；花樣年（1777）創上市新低，見0.246元，收報0.25元，跌5.66%；當代置業（1107）創上市新低，見0.113元，收報0.113元，跌8.87%；明發（0846）創上市新低，見0.33元，收報0.33元，跌2.94%；中梁（2772）創上市新低，見2.39元，收報2.42元，跌5.47%；中國置業（0736）創上市新低，見0.3元，收報0.31元，升1.64%；鴻騰（6088）創上市新低，見1.03元，收報1.06元，跌2.75%；楓葉教育（1317）創上市新低，見0.33元，收報0.335元，跌6.94%；中國科培（1890）創上市新低，見1.95元，收報2.02元，跌1.94%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.31元，收報0.325元，跌2.99%；天立教育（1773）創上市新低，見0.58元，收報0.59元，跌9.23%；新東方（9901）創上市新低，見8.75元，收報9.1元，升1%；思考樂教育（1769）創上市新低，見0.76元，收報0.78元，跌3.7%；青瓷遊戲（6633）創上市新低，見3.58元，收報4.12元，升4.04%；雅生活服務（3319）見52周低11.7元，收報11.88元，跌8.05%；佳兆業美好（2168）見52周低9元，收報9.08元，跌9.2%；綠城服務（2869）見52周低6.77元，收報6.82元，跌7.71%；安踏（2020）見52周低103.4元，收報104.6元，跌3.86%；寶勝國際（3813）見52周低1元，收報1.01元，跌2.88%；合景泰富（1813）見52周低2.83元，收報2.88元，跌10%；寶龍地產（1238）見52周低3.34元，收報3.35元，跌8.22%；萬科（2202）見52周低16.62元，收報16.72元，跌3.58%；融創（1918）見52周低5.88元，收報5.92元，跌6.62%；新城發展（1030）見52周低3.62元，收報3.66元，跌12.65%；世茂集團（0813）見52周低4.03元，收報4.17元，跌5.01%；時代中國（1233）見52周低2.28元，收報2.32元，跌4.92%；奧園（3883）見52周低1.13元，收報1.15元，跌5.74%；中駿集團（1966）見52周低1.37元，收報1.4元，跌5.41%；朗詩（0106）見52周低0.2元，收報0.2元，跌8.26%；景瑞（1862）見52周低1.65元，收報1.65元，跌2.37%；海通證券（6837）見52周低6.36元，收報6.37元，跌2.15%；光大證券（6178）見52周低5.41元，收報5.43元，跌3.21%；招商證券（6099）見52周低8.82元，收報8.83元，跌4.23%；丘鈦（1478）見52周低6.34元，收報6.35元，跌3.79%；瑞聲（2018）見52周低19.24元，收報19.36元，跌0.21%；小米（1810）見52周低12.9元，收報12.94元，跌5.41%；澳博（0880）見52周低3.71元，收報3.75元，跌0.27%；信德（0242）見52周低1.87元，收報1.88元，跌3.09%。

異動股

上升異動股，包括，澳洲成峰高教（1752）收報0.142元，升19.33%；HMVOD（8103）收報1.11元，升16.84%；超凡網絡（8121）收報0.172元，升12.42%；凱升控股（0102）收報0.102元，升12.09%；佳寧娜（0126）收報0.54元，升9.09%；聯易融（9959）收報7.7元，升9.07%；青島銀行（3866）收報3.88元，升7.78%；人瑞人才（6919）收報8.75元，升7.23%；嚐高美（8371）收報0.64元，升6.67%。

下跌異動股，包括，陽光100中國（2608）收報0.315元，跌17.11%；南方錳業（1091）收報1.18元，跌16.9%；貝康醫療（2170）創上市新低，見5.06元，收報5.08元，跌16.72%；明源雲（0909）創上市新低，見10.04元，收報10.24元，跌16.61%；統一企業中國（0220）收報6.24元，跌16.13%；微創醫療機器人（2252）創上市新低，見29.8元，收報30.7元，跌15.43%；愛高集團（0328）創上市新低，見0.092元，收報0.096元，跌15.04%；中國抗體（3681）創上市新低，見2元，收報2.01元，跌14.47%；理文造紙（2314）見52周低4.15元，收報4.24元，跌14.34%；國際永勝（6663）收報1元，跌13.79%。

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