兆科眼科（6622）宣布，與中國領先的醫藥供應鏈服務企業國藥控股（1099）、上藥控股，及華潤醫藥商業集團分別先後簽訂戰略合作協議，展開採購模式、物流管理、市場開發、合作項目及信息溝通等多方面合作。該集團今日股價收報4.14元，跌2.36%。
兆科眼科主席、執行董事兼行政總裁李小羿表示，這次合作，為兆科眼科即將實現產品商業化提供一個高效、強大的銷售網路，因此有著重大的意義，意味他們從一家研發階段的公司，正式在商業化進程中踏出重要的第一步。他們期待未來與國藥、上藥及華潤，可以發展更多元，更緊密的合作關係，達至互惠互利，共贏共榮。
該集團首席科學官柳烈奎表示，三家合作方的供應鏈及連鎖藥房網路覆蓋全國省市。他相信在不久的將來，兆科眼科將迎來產品面世。他們的合作除了協助完成商業管道鋪貨及目標終端覆蓋外，同時會探討從研發、臨床研究、產品進口、電商及零售、商業保險、招標及政府事務配合等多維度合作的可能性。
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