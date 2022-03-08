兆科眼科主席、執行董事兼行政總裁李小羿表示，這次合作，為兆科眼科即將實現產品商業化提供一個高效、強大的銷售網路，因此有著重大的意義，意味他們從一家研發階段的公司，正式在商業化進程中踏出重要的第一步。他們期待未來與國藥、上藥及華潤，可以發展更多元，更緊密的合作關係，達至互惠互利，共贏共榮。

該集團首席科學官柳烈奎表示，三家合作方的供應鏈及連鎖藥房網路覆蓋全國省市。他相信在不久的將來，兆科眼科將迎來產品面世。他們的合作除了協助完成商業管道鋪貨及目標終端覆蓋外，同時會探討從研發、臨床研究、產品進口、電商及零售、商業保險、招標及政府事務配合等多維度合作的可能性。

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