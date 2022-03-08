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傳LME鎳價暴漲致內地民企青山控股被逼倉

俄、烏局勢緊張，近兩日倫敦金屬交易所（LME）鎳價暴漲，內地傳出由神秘富豪控制的鎳礦巨頭青山控股被逼倉。據稱因為有人在鎳的衍生品市場積累大量空倉，隨著近日LME鎳期貨價暴漲，令項光達本人及青山控股一夜損失幾十億美元。

青山控股相關人士在今日下午回應內地《財聯社》記者稱：「公司上午已經在開會，正在整理相關資料和內容，屆時將會統一作公開回應，今天能不能回應，目前還不確定。」。青山控股為內地最大的民營鋼鐵企業，其以營業收入2929億元人民幣，位居浙江省民營企業第四，遠超萬向集團、娃哈哈等老牌民營企業。項光達則日常行事非常低調。在他打理下，青山控股在印尼拿下的礦山每年產鎳30萬噸，幾乎是內地年鎳產量的一半，佔全球年鎳當量的12%。

浙江相關期貨公司研究員稱，由於青山控股為非上市公司，目前其在鎳資源上的空頭頭寸和具體資金敞口尚無法求證。他生產的鎳產品不符合與倫敦金屬交易所（LME）期貨合約的交割條件，因此他的期貨空頭與他生產的產品不是一個完美的對沖。這意味著，如果他被迫增加保證金或者進行移倉，這些空頭會耗費他的大量的現金流。

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