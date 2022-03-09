阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。匯控（0005）、工行（1398）、信義光能（0968）貢獻恒指較多。

恒指半日跌454點或2.19%，報20311點，成交金額904億元；國指跌156點或2.16%，報7081點。恒生科技指數收報4283點，跌2.26%。

藍籌11隻升，53隻下跌，0隻無升跌。信義光能（0968）升5.58%，收報14元，是升幅最大的藍籌，安踏（2020）跌8.99%，收報95.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是中芯（0981）收報17.66元，升2.44%；跌幅最大的是金蝶（0268）見52周低16.92元，收報17元，跌7.71%。

恒指續低於主要平均線，最近為10天線(21999.48點)。科指續低於主要平均線，最近為10天線(4836.09點)。

北水南下合計淨流入2.64億元，較上日減少86.01%，連續第11日流入，累計流入229.56億元，對上一次連續11日淨流入是2022年1月19日。南水北上合計淨流出42.27億元人民幣，較上日減少51.41%，連續第3日流出，累計流出211.97億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.46%，低見20255.04點，是2016年6月29日20217.07點後最低。暫連跌4日，累計跌2156.11點，對上一次連跌4日是2021年12月15日，同時是連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2月28日。

科指曾跌最多2.52%，低見4272.09點，創上市新低。暫連跌6日，累計跌872.3點，對上一次連跌6日是2021年11月24日，同時是連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是2021年11月2日。

國指曾跌最多2.38%，低見7065.37點，是2009年3月12日6880.12點後最低。連跌6日，累計跌971.67點，對上一次連跌6日是2021年11月24日，同時是連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是1月3日。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創52周高，見49.26元，收報49.26元，升2.03%；SPDR金ETF（2840）創52周高，見1502元，收報1501元，升1.97%；長建（1038）創52周高，見52.9元，收報50.9元，跌2.96%；電能實業（0006）創52周高，見51.9元，收報50.65元，跌0.59%；中盈盛達（1543）創52周高，見2.15元，收報1.87元，升1.08%。

破底股方面

破底股包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見92.65元，收報93.25元，跌3.77%；奧園健康（3662）創上市新低，見1.92元，收報1.94元，跌1.52%；時代鄰里（9928）創上市新低，見2.24元，收報2.24元，跌3.03%；融創服務（1516）創上市新低，見5.38元，收報5.38元，跌3.41%；中國動向（3818）創上市新低，見0.48元，收報0.48元，跌1.03%；恒大（3333）創上市新低，見1.38元，收報1.38元，跌3.5%；禹洲（1628）創上市新低，見0.455元，收報0.455元，跌4.21%；佳兆業（1638）創上市新低，見0.6元，收報0.6元，跌4.76%；龍光地產（3380）創上市新低，見1.8元，收報1.82元，跌4.71%；SOHO中國（0410）創上市新低，見1.42元，收報1.44元，跌1.37%；花樣年（1777）創上市新低，見0.233元，收報0.237元，跌5.2%；中國置業（0736）創上市新低，見0.285元，收報0.285元，跌8.06%；鴻騰（6088）創上市新低，見1.02元，收報1.03元，跌2.83%；希望教育（1765）創上市新低，見0.71元，收報0.74元，跌1.33%；楓葉教育（1317）創上市新低，見0.325元，收報0.33元，跌1.49%；中國科培（1890）創上市新低，見1.92元，收報1.97元，跌2.48%；天立教育（1773）創上市新低，見0.56元，收報0.58元，跌1.69%；卓越教育集團（3978）創上市新低，見0.25元，收報0.25元，跌5.66%；思考樂教育（1769）創上市新低，見0.67元，收報0.72元，跌7.69%；小鵬汽車（9868）創上市新低，見97.2元，收報99.35元，升0.76%；雲南水務（6839）創上市新低，見0.78元，收報0.79元，跌1.25%；三生製藥（1530）創上市新低，見5.48元，收報5.5元，跌1.26%；康寧傑瑞製藥（9966）創上市新低，見7.11元，收報7.2元，跌5.14%；基石藥業（2616）創上市新低，見5.21元，收報5.23元，跌8.08%；維亞生物（1873）創上市新低，見2.47元，收報2.47元，跌3.52%；雅生活服務（3319）見52周低11.5元，收報11.5元，跌3.2%；佳兆業美好（2168）見52周低8.7元，收報8.72元，跌3.96%；安踏（2020）見52周低95元，收報95.2元，跌8.99%；滔搏（6110）見52周低6.67元，收報6.67元，跌5.92%；寶勝國際（3813）見52周低0.97元，收報0.97元，跌3.96%；合景泰富（1813）見52周低2.65元，收報2.71元，跌5.9%；寶龍地產（1238）見52周低3.22元，收報3.24元，跌3.28%；萬科（2202）見52周低16.08元，收報16.22元，跌2.99%；融創（1918）見52周低5.54元，收報5.55元，跌6.25%；新城發展（1030）見52周低3.34元，收報3.37元，跌7.92%；世茂集團（0813）見52周低3.97元，收報4.03元，跌3.36%；時代中國（1233）見52周低2.22元，收報2.26元，跌2.59%；奧園（3883）見52周低1.08元，收報1.1元，跌4.35%；中駿集團（1966）見52周低1.36元，收報1.37元，跌2.14%；朗詩（0106）見52周低0.199元，收報0.22元，升10%；景瑞（1862）見52周低1.64元，收報1.65元，無升跌；海通證券（6837）見52周低6.19元，收報6.21元，跌2.51%；光大證券（6178）見52周低5.33元，收報5.33元，跌1.84%；招商證券（6099）見52周低8.77元，收報8.77元，跌0.68%；丘鈦（1478）見52周低6.06元，收報6.07元，跌4.41%；舜宇（2382）見52周低142.5元，收報142.8元，跌3.45%；通達（0698）見52周低0.138元，收報0.138元，跌6.76%；瑞聲（2018）見52周低18.52元，收報18.54元，跌4.24%；小米（1810）見52周低12.8元，收報12.86元，跌0.62%。

異動股

上升異動股，包括，比高（8220）收報0.025元，升19.05%；民生教育（1569）收報0.86元，升14.67%；創勝集團醫藥（6628）收報11.04元，升14.02%；太平洋酒吧（8432）收報0.06元，升13.21%；太睿國際控股（1010）收報2.48元，升12.73%；中國環保科技（0646）收報0.74元，升12.12%；中建富通（0138）收報0.199元，升10.56%；朗詩（0106）見52周低0.199元，收報0.22元，升10%；匯聚科技（1729）收報1.14元，升9.62%；中國抗體（3681）平上市低位2元，收報2.2元，升9.45%；普華和順（1358）收報0.97元，升8.99%。

下跌異動股，包括，中泛控股（0715）創上市新低，見0.06元，收報0.06元，跌20%；太陽娛樂（8082）平上市低位0.055元，收報0.055元，跌15.38%；聯康生物（0690）創上市新低，見0.07元，收報0.071元，跌13.41%；國藝（8228）創上市新低，見0.06元，收報0.06元，跌11.76%；康諾亞（2162）收報24.8元，跌11.74%；佳兆業資本（0936）收報0.31元，跌11.43%；愛康醫療（1789）見52周低4.32元，收報4.33元，跌10.91%；李寧（2331）收報60.8元，跌10.39%；固生堂（2273）收報35.15元，跌9.87%。

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